Concesionarios de transporte foráneo del Valle Eteco demandan a Semovi agilizar trámites para regularizar sus unidades (14:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Transportistas concesionarios del Valle Eteco se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para exigir a la titular Claudina de Gyves a agilizar los trámites de sus concesiones.

Señalaron que desde el mes de enero han tratado de regularizar la situación de sus unidades (taxis), sin embargo, sólo les han dado largas, “hemos venido meses haciendo nuestros trámites, nos dicen que sí, luego venimos, nos cambian los papeles y nos meten prórrogas”.

“Nosotros queremos estar al corriente con nuestros vehículos pero nada más no nos dan solución, apenas nos estamos organizando porque si no nos dan solución vamos a seguir manifestándonos, la señora claudina si no tiene la capacidad para estar en su puesto junto con la Directora de Concesiones pues que renuncien y que nos pongan una persona que nos den soluciones”, expresó Fidelía Ríos una de las concesionarias.

Manifestó que son varios grupos de concesionarios que buscan solución, “nos mandan los operativos, no sé si es para estar sacando dinero pero no hay trámites, hoy detuvieron el vehículo de una compañerita”.

Indicó que tienen trámites de tenencias del año pasado que no les han dejado pagar y no saben a qué se debe, “nosotros estamos en la disposición de pagar, estar al corriente y en respuesta nos mandan los operativos, nos quitan los vehículos”.

Finalmente, dijo que de no ser atendidos por la Secretaria o de algún funcionario con capacidad de respuesta, volverán con una manifestación masiva pues hoy sólo acudieron una representación de los cientos de concesionarios del Valle Eteco.

