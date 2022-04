Con visita domiciliaria arrancó Naty Díaz campaña a la gubernatura de Oaxaca (10:14 h)

Acompañada por militantes del partido blanquiazul, así como por el representante del PAN ante el Ieepco, Juan Iván Mendoza Reyes, ademas de Laura Esquivel y Juan Carlos Terrazas, visitó la casa de Doña Mine, una madre de familia con cuatro hijos, el primero de ellos con capacidades diferentes, situación que la orilló a cuidarlo y permanecer en su hogar debido a la falta de apoyos para poder salir a buscar el sustento de su familia.

Con una voz tímida, doña Mine narró que su hijo Ángel tenía 39 años, y después de que nació su esposo lo abandonó, dejándola desampara con 4 hijos.

Después de mostrar su apoyo a esta familia de escasos recursos, Naty Díaz, aseguró que esta era su forma de hablarle a toda la ciudadanía, mostrando el Oaxaca real y las necesidades que padecen todos los oaxaqueños.

“Esta es una colonia no muy lejana de la ciudad, es triste ver el abandono, este es un caso de mujeres abandonadas, ella se cansó de tocar puertas”.

“Este es el Oaxaca en el cual nos estamos enfrentando, dentro de esta colonia podemos ver muchos casos iguales y es muy triste ver el abandono, se trata de que las mujeres nos abracemos, por eso mi compromiso con Oaxaca son las familias y mujeres, me estoy comprometiendo con el público y las mujeres, hoy vengo a hacer el compromiso de corazón con las mujeres que también necesitan el apoyo de las mujeres, esta es la realidad y es un modelo por el que no me siento orgullosa y por el que Oaxaca necesita un cambio”.

Juan Iván Mendoza Reyes, insistió que uno de los propósitos de la campaña era mostrar la realidad de Oaxaca, por lo que esta campaña era diferente a las campañas de otros partidos.

“Buscamos mostrar la realidad del Estado, pueden ver la realidad como la muestra el ejecutivo, esta será una campaña austera porque los oaxaqueños estamos viviendo tiempos difíciles, sin despilfarrar el dinero cuando hay necesidad y hambre”.

Evidenció que sabían que el gobierno estatal y federal meterían la mano en este proceso electoral.

En ese sentido, Laura Esquivel, manifestó que Naty Díaz era una de las cuatro mujeres candidatas del PAN a nivel nacional, y está manera de arrancar la campaña era el mostrar que no había nada que presumir en Oaxaca.

“Porque queremos mostrar que el PAN es el verdadero cambio de Oaxaca, porque hemos visto que no hay la intención de cambiar las cosas, por eso Naty va a poner en alto a las mujeres porque es su tiempo, porque en este estado es imposible llegar a cada rincón, las mujeres y jóvenes son las que más cuestionamos y pensamos el voto”.

Finalmente, Juan Carlos Terrazas, comentó que era grave mostrar lo que desafortunadamente viven las familias de Oaxaca, por lo que esta campaña debe de continuar así, escuchando porque esta manera hará la diferencia de que las mujeres y jóvenes vean que la única opción es el cambio con el PAN.