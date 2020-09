Con una inversión de 3 mdp inicia Oswaldo García segunda etapa del Programa Emergente de Bacheo en calles de la ciudad (14:15 h)

Sarai Jiménez

Acompañado por funcionarios municipales, el edil reconoció la molestia que ha evidenciado la ciudadanía a través de las redes sociales, al afirmar que las vialidades de la capital oaxaqueña se encuentran en muy malas condiciones debido a las intensas lluvias que se han registrado en la capital oaxaqueña, por el pésimo material con que se han construído las calles desde administraciones pasadas y por las reparaciones que realiza los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao).

“Ya estuvo bueno de que le echen la culpa al municipio, porque los de Sapao abren el pavimento y dejan las zanjas abiertas, por eso les digo que vamos a cuantificar lo que vamos a reparar de Sapao y le vamos a pasar la factura a Finanzas, porque sino me dan que no me quiten”, sostuvo.