Con tres horas de retraso inicia vacunación para adultos mayores en la capital oaxaqueña (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Con casi tres horas de retraso, comenzó esta mañana la aplicación de la vacuna anti Covid para los adultos mayores de la ciudad de Oaxaca.

Después de hacer largas filas desde ayer por la mañana para apartar un lugar y garantizar su aplicación de esta vacuna, algunos adultos mayores decidieron esperar toda la noche en cada uno de los puntos de aplicación, y otros más llegaron por la mañana para ser vacunados.

En la Plaza de la Danza, el Gimnasio Universitario y la agencia de San Martín Mexicapam, los adultos, ya muy desesperados, que los servidores de la nación los llamaran a vacunarse después de presentar un formato que al final no les sirvió, rellenar otro formato que les entregaron y apuntarse en listas no oficiales para no perder su lugar.

De acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), llegó a la entidad un nuevo lote de 30 mil 225 vacunas de la empresa Pfizer-BioNTech y 28 mil 699 dosis de Sinovac; con el fin de avanzar con el programa de vacunación para personas adultas mayores contra el virus SARS-CoV-2.

A través de un comunicado, se informó que el primer lote de vacunas Pfizer-BioNTech, se resguardó en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), para que a partir de hoy martes 9 de marzo fueran distribuidas en 16 puntos de vacunación.

Los Servicios de Salud, precisaron que estos inmunológicos permitirán cubrir municipios de la región de los Valles Centrales, principalmente en el Municipio de Oaxaca de Juárez, donde se aplicarán en la Plaza de la Danza, en la Facultad de Medicina y en el gimnasio de Ciudad Universitaria de la UABJO, así como en el Centro de Salud de la Colonia Estrella.

También en las canchas de la Agencia de Policía de Dolores, del Ejido Guadalupe Victoria, de Lomas de San Jacinto y en la cancha de usos múltiples de Viguera; en el salón de usos múltiples del comité de vida vecinal de La Joya, en la explanada de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo y de San Martín Mexicapam.

Asimismo en la explanada del palacio municipal de Ánimas Trujano; en el centro de salud de San Agustín Yatareni; en la explanada de la casa del pueblo de San Andrés Ixtlahuaca; en el centro de desarrollo comunitario de Santo Domingo Tomaltepec, y en el municipio de Tlacolula de Matamoros.

Por otra parte, las 28 mil 699 dosis de Sinovac se resguardarán en el Centro de Vacunología de Zimatlán, para ser distribuidas el jueves y comenzar a vacunar el viernes 12 de marzo en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Se espera que el miércoles 10 de marzo llegue otro lote de 20 mil 254 vacunas de Pfizer-BioNTech, que será resguardado en las instalaciones de la UABJO para aplicarse el jueves 11 de marzo.

Los SSO se mantienen en espera de indicaciones de la Federación sobre el arribo de las próximas dosis de vacuna para continuar con la aplicación del inmunológico a adultos mayores de acuerdo a la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del Covid-19.

