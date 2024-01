Con su política de abrazos, Obrador ha roto récord de muertos; México de los países más violentos y mayor criminalidad del mundo: Marko Cortés (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de enero. Por su política de abrazos a los criminales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha roto récords históricos, pero en número de muertos, desaparecidos, feminicidios, violaciones y presencia de la delincuencia organizada en amplios territorios del país.

A pesar de que el presidente todos los días miente y se niega a reconocer la realidad, en lo que va de su sexenio se han registrado 175,187 víctimas de homicidios dolosos, lo que de acuerdo con estadísticas del INEGI, del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, son un promedio de 93 personas asesinadas diariamente en el país.

“El gobierno federal claudicó en su obligación de aplicar la ley y hoy México se encuentra entre los países más violentos y con mayor criminalidad del mundo”.

Así lo advirtió Marko Cortés Mendoza, quien, en su calidad de presidente nacional del PAN, alertó del estrepitoso fracaso de la estrategia de seguridad en el país que ha permitido que el narcotráfico se extienda en niveles nunca vistos, aumentando los territorios bajo su dominio.

El líder del blanquiazul deploró que, ante la indefensión y la falta de apoyo de las fuerzas de seguridad, la población se esté armando para enfrentar a los delincuentes, tal como ocurrió en Texcaltitlán, Estado de México y en territorios en donde el narco está desplazando a las familias, como en Jalisco, Zacatecas, Sonora, Guerrero y Chiapas.

“¿Cuánto más le va a costar a México este fracaso absoluto en seguridad?, ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántos más desaparecidos? Las madres ya salen de sus casas no a trabajar sino a buscar a sus hijos desaparecidos y a ellas también las desaparecen y el gobierno no las atiende, minimiza su dolor y no se hace cargo de su seguridad”, expresó.

Cortés Mendoza agregó que ya es tiempo de establecer una verdadera estrategia para resolver la violencia e inseguridad que vive el país. “Ya basta de vivir con miedo y angustia, es momento de construir un México seguro y en paz. Exigimos acciones contundentes contra la delincuencia y para la tranquilidad de las familias”, concluyó el dirigente del PAN.

