Con Salomón Jara, turismo en Oaxaca crece 44% y genera más de 23 mmdp en 2025 (11:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 11 de febrero. La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco destacó que durante el ejercicio 2025 se registró una derrama económica de 23 mil 348 millones de pesos, lo que representa un incremento del 44.18 por ciento respecto al cierre de la administración pasada.

Ante la Comisión Permanente de Turismo del Congreso del Estado, la funcionaria resaltó que la ocupación hotelera pasó de 39.15 por ciento a 43.20 por ciento en los últimos tres años; y la afluencia turística alcanzó un total de 6 millones 289 mil visitantes, es decir, 1 millón 189 mil 318 personas más que al inicio de este gobierno.

“Los avances alcanzados reflejan el trabajo coordinado del gobierno de la transformación, sustentado en una visión de desarrollo económico con justicia social, sustentabilidad y profundo respeto por nuestra identidad cultural,”, señaló en el marco de la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Salomón Jara Cruz.

Aunado a ello, del 18 al 28 de julio de 2025, durante las festividades de la Guelaguetza, la ciudad de Oaxaca alcanzó una derrama económica de 640 millones de pesos, 21.72 por ciento más respecto a 2024.

Oaxaca se posicionó a nivel nacional e internacional en encuentros estratégicos como la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025 en Madrid, España; la Vitrina Turística ANATO en Bogotá, Colombia; y el Tianguis Turístico de México 2025; además, fue sede del Adventure Travel Network, evento principal de turismo de naturaleza y aventura en Latinoamérica.

También, tuvo presencia en ciudades de Estados Unidos, como: Los Ángeles, Houston, Dallas y Chicago; y de Canadá: Calgary, Edmonton, Winnipeg, Vancouver y Toronto; asimismo, en Cancún, Mérida, Toluca, Querétaro, Pachuca, Puebla, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Tepic y Guanajuato.

En materia de conectividad aérea, durante el ejercicio 2025 se contó, de manera acumulada, con 466 mil 961 asientos más respecto a los últimos 3 años y 23.5 por ciento más pasajeras y pasajeros trasladados, para un total de 3 millones 721 mil 320 en las cuatro terminales aéreas del estado.

La entidad recibió reconocimientos como la inclusión de 18 restaurantes en la Guía Michelin 2024, además, la Sectur impulsó acciones como las Guelaguetzas Regionales y la capacitación para un turismo incluyente.

