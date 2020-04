Con reservas, estima AMLO empezar a levantar cuarentena el 10 de mayo (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que a partir del 10 de mayo se comience a levantar gradualmente la cuarentena impuesta por la propagación del COVID-19, sin embargo aclaró que esa decisión le corresponde a los científicos como Hugo López-Gatell y su equipo.

En un video en el que agradece a empresarios sobre su oferta de camas de hospitales privado al sector público, el mandatario adelantó que el jueves de la próxima semana las autoridades sanitarias darán a conocer cuál es el periodo crítico de contagios por el, de acuerdo con proyecciones científicas.

“Mañana vamos a hablar de como los técnicos, médicos, especialistas, científicos que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus nos van a decir cuando en la semana próxima, yo espero que el jueves, ya se va a tener una previsión definitiva”, dijo.

“Estamos calculando que sea en un mes, pero eso lo tienen que decir lo especialistas de cuando a cuando va a ser; yo no decido, no soy todologo. A mí me gustaría el levantamiento de la cuarentena, gradualmente, con todo cuidado y todas las recomendaciones, el 10 de mayo”, añadió.

AMLO aseguró que los mexicanos han atendido el llamado a quedarse en casa, e insistió en la importancia de mantener la cuarentena para evitar los contagios.

De acuerdo son la Secretaría de Salud, hasta el 11 de abril a las 13:00 horas en México se registran 4 mil 219 casos confirmados y 273 decesos a causa del COVID-19.

