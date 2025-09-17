Con registro de planillas, inicia lucha por la dirigencia del Steuabjo (11:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Con el registro de las planillas aspirantes inició esta mañana la lucha por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (STEUABO) de la máxima casa de estudios.

Desde temprana hora los aspirantes de la dirigencia de este sindicato de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), comenzaron a registrar sus planillas.

La primera en arribar a la sede del Colegio Electoral en las instalaciones del BECA ubicada en el jardín Labastida, fue la planilla azul encabezada por Jorge Luis Martínez Florián, quien aspira la cartera de Secretario General del gremio mayoritario de la Universidad.

Tras el registro los integrantes de la planilla azul dieron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer a sus integrantes, así como su plan de trabajo.

Martínez Florián, indicó que los integrantes de su planilla son trabajadores que no han participado en anteriores dirigencias, pero que, sin embargo, tienen una gran capacidad.

“Sabemos que con ellos, el triunfo es seguro, sabemos que ellos van a trabajar por el beneficio de ustedes y no por el beneficio personal como últimamente ha sucedido”, expresó el candidato a secretario general.

Por ello, pidieron el apoyo de las bases, “queremos contar con su voto para rescatar al sindicato, la Universidad tiene sometida al sindicato. Sabemos que hay una planilla que está financiada por Gobierno del Estado, financiada por rectoría, y financiada con todos los funcionarios”.

Dijo que los integrantes de su planilla son trabajadores libres, “somos una planilla de compañeros libres, nosotros no estamos financiados, allá, si se dieron cuenta, (aludiendo a los integrantes de la planilla roja, que también llegaron a realizar su registro), vienen hasta, uniformados, ¿quién los financía, quién los patrocina?, la respuesta, la sabemos, todos nosotros estamos aquí con nuestros propios recursos, no tenemos más compromiso que con ustedes, no tenemos compromiso ni con el patrón ni con el gobierno”.

El aspirante a la dirigencia del Steaubjo, reafirmó su convicción por trabajar en beneficio de sus compañeros agremiados, “el compromiso es con ustedes compañeros, y si nos llevan al triunfo, garantizado está que sus derechos serán respetados”.

Ante el cuestionamiento de los medios sobre un riesgo de confrontación y violencia, Jorge Luis Martínez Florean, manifestó que la planilla son compañeros de trabajo no de confrontación.

“Nosotros somos compañeros de trabajo, no somos compañeros de confrontación, nosotros venimos en un plan tranquilo, un plan de dignidad sindical, un plan de trabajadores al servicio de la universidad y al servicio del alumnado, que es a lo que nos debemos compañeros”.

“No vamos a generar violencia, en caso de que existiera, la violencia será de aquel lado, pero nosotros no vamos a responder, nosotros no venimos a confrontar, nosotros venimos a exponer un plan de trabajo como trabajadores únicamente”, subrayó Martínez Florean.

Manifestó que hay incertidumbre en el padrón de socios que integran el sindicato, pues quien funge hasta el momento como Secretario Organización, no cumplió con su deber de actualizar el Padrón ante Junta Local de Conciliación Laboral.

Por ello, indicó que solicitaron ante el Colegio la publicación del padrón de los integrantes del padrón, pero no la han hecho por lo que si no hay tal publicación, la elección se realizará con el padrón con la que se llevó a cabo de la última elección con 1711 socios.

La elección se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre a partir de las 8:00 en la sede que va a fijar el Colegio Electoral.

Tras la entrega de los documentos del registro de la planilla ante el Colegio Electoral, van a esperar que la respuesta sea favorable para inmediatamente iniciar con los actos de campaña.

Anunciaron que van a visitar todas las sedes y unidades foráneas, “tenemos compromiso con los compañeros, ir hasta sus delegaciones, las delegaciones foráneas han sido muy olvidadas por las autoridades y el sindicato, entonces tenemos el compromiso de ir a Tehuantepec, Huajuapan, Puerto Escondido.

Integran la planilla azul, además de Martínez Florián como secretario general; David Elizalde Martínez, como Secretario de Organización; Antonio Ramírez Martínez, Secretaría de Trabajo y Conflictos; Juana Torres, Secretaría del interior, actas y acuerdos; Verónica Herrera Rodríguez, Finanzas; María del Pilar Reyes Hernández, Secretaría de Relaciones; Álvaro Cuitláhuat López López, Asuntos Académicos, Educación y Cultura; Ángel de Jesús Rodríguez Ruiz, Secretario de Prensa y Propaganda; Sandra Berenice Vázquez Santaella, Secretaría de Previsión Social; Héctor Tomás Pérez lescas, Secretaría de Deportes y Blanca Estela Maldonado, Secretaría de Acción Femenil.

