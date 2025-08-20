Con participación ciudadana, avanza Salomón Jara hacia la construcción de una nueva Constitución para Oaxaca (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Con paso firme hacia una democracia participativa, el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el Encuentro Regional Informativo y de Participación Social y Ciudadana, que marca el cierre de las consultas populares efectuadas en las ocho regiones del estado para la construcción de la nueva Constitución Política de Oaxaca.

Desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal expresó que en estos encuentros de la Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 1825-2025, se escucharon las voces que expresaron preocupaciones legítimas y aspiraciones colectivas; en donde la interculturalidad dio vida a este proyecto constitucional que reconoce la dignidad y derechos de los pueblos originarios y afromexicano.

“Siempre apostaremos por la inclusión, diversidad y certeza de que el pueblo es el único que puede decidir su destino. Este cierre es el inicio de una nueva etapa en la vida constitucional del estado, una era donde la voz de la ciudadanía sea ley, y donde el pueblo de Oaxaca con su voz y participación escriba la página más trascendente de su historia”, afirmó ante representantes de los tres Poderes del Estado y sociedad civil.

De esta manera, Jara Cruz celebró el próximo inicio de la fase que conlleva procesar, incluir y elaborar las iniciativas que serán enviadas al Congreso del Estado, encaminadas hacia una transformación profunda que pone al centro la opinión del pueblo; porque los grandes cambios nacen de la fuerza con que se alza la voz ciudadana y voluntad colectiva.

Desde el 10 de febrero, cerca de 8 mil personas de todo el estado participaron en más de 30 encuentros regionales y temáticos, en los que se escucharon las necesidades de la ciudadanía y desafíos actuales, que coadyuvan al establecimiento del marco normativo.

En su intervención, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), Berenice Ramírez Jiménez destacó que al trabajar de manera conjunta los Poderes del Estado, se avanza en la transformación que requiere Oaxaca; así como la justicia, representación y el gobierno deben caminar unidos y guiados por el interés de la gente.

“Desde el Poder Judicial asumimos este compromiso con responsabilidad y sensibilidad, sabiendo que la justicia se hace más fuerte cuando se nutre del diálogo ciudadano y del esfuerzo compartido con las demás instituciones”, puntualizó.

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Benjamín Viveros Montalvo indicó que con diálogo, inclusión y respeto se ha escuchado al pueblo de las ocho regiones de la entidad; y refrendó el compromiso de atender con seriedad cada propuesta emanada de la ciudadanía.

“Las y los diputados reconocemos que la Constitución es el máximo legado de las generaciones presentes y futuras, porque cuando un pueblo participa, la democracia florece y cuando Oaxaca se une, la historia se transforma”, manifestó.

Finalmente, el secretario Técnico de la Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario de la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Raúl Ávila Ortiz resaltó que, producto de los encuentros informativos y de participación ciudadana, fueron levantadas casi 2 mil encuestas, que dan testimonio de un ejercicio inédito realizado por las y los oaxaqueños.

