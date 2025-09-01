Con Operación Sable, Fiscalía de Oaxaca realiza cateos en la región de la Mixteca: detiene a dos personas y aseguran drogas (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Como parte de las acciones para garantizar la seguridad a través del reforzamiento de la Operación Sable, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación interinstitucional, dio cumplimiento a dos órdenes de cateo que se realizaron de manera coordinada en la región de la Mixteca, logrando la detención de dos personas del sexo masculino, así como el aseguramiento de diversas dosis de drogas y objetos constitutivos del delito.

En estos operativos la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, trabajaron en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Estatal, acciones que se realizaron en dos domicilios del municipio de Asunción Nochixtlán, y derivan de investigaciones realizadas en torno al delito contra la salud en su hipótesis de narcomenudeo en supuesto de posesión con fines de suministro y comercio.

Como resultado de estos operativos, los efectivos lograron la detención de dos personas identificadas como S.S.F. y A.H.H., además del aseguramiento de diversas dosis de drogas, así como pipas, molinos, cigarros con hierba verde y una báscula gramera.

Los objetos asegurados fueron integrados a las investigaciones ministeriales, mientras que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Las labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

