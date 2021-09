Con “narcosubmarinos” traficaban cocaína para el cártel de Sinaloa (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. Un grupo de seis hombres colombianos se declaró culpable en una corte de Florida, Estados Unidos, por traficar más de 19 toneladas de cocaína en submarinos para el cártel de Sinaloa.

Fernando Pineda Jiménez, Luis Ernesto Pérez Quevedo, Adrián Luna Muñoz, Yesid Eduardo Torres Solís, Héctor Ruiz Angulo y Rodrigo Pineda Torres, se declararon culpables de conspiración para distribuir cocaína en Estados Unidos.

Además, cada uno podría recibir condenas de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua, a excepción de Pineda Torres “El Padrino” quien ya fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión.

Los acuerdos de culpabilidad señalan que los seis hombres formaban parte de una célula criminal que desde Colombia enviaba cargamentos de cocaína en submarinos hasta la costa de Oaxaca. Los narcóticos iban para el cártel de Sinaloa.

Documentos judiciales apuntan que cada uno de los colombianos tenía diversos roles operativos que incluían la fabricación de cascos de fibra de vidrio para las embarcaciones.

En julio y agosto de 2015 y marzo de 2016, en aguas internacionales, Estados Unidos interceptó tres “narcosubmarinos”. Las embarcaciones transportaban 6.9, 6.8 y 5.8 toneladas de cocaína respectivamente. En total da 19.5 toneladas del narcótico fueron incautadas.

6 Colombian nationals plead guilty to conspiracy to use “narco-submarines” to smuggle 19K+ kilos of cocaine to the Sinaloa cartel. https://t.co/fYvmwq2tOR

— USAO Middle Florida (@USAO_MDFL) September 13, 2021