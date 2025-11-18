Con entrega del Premio Estatal de la Juventud 2025, Gobernador de Oaxaca reconoce fuerza transformadora de este sector (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Al entregar el Premio Estatal de la Juventud 2025, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó que, durante estos 3 años, su administración ha generado mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para este sector, que colocan a Oaxaca en un horizonte de futuro más amplio y justo.

Durante la ceremonia realizada en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, el Mandatario estatal indicó que, como nunca, se ha fortalecido la infraestructura educativa, ampliado los programas de apoyo al talento joven, impulsado espacios de creación cultural, promovido el deporte como herramienta de salud y cohesión social, así como iniciativas de empleo, investigación e innovación.

“Todo ello se refleja en esta entrega Premio Estatal de la Juventud, que reconoce no solo logros individuales, sino la fuerza transformadora de una generación comprometida con sus comunidades”, expresó ante la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

De esta manera, 14 juventudes fueron galardonadas por ser ejemplo vivo de constancia, disciplina y amor por Oaxaca.

En la categoría de Actividades Académicas se reconoció a Víctor Axel Rodríguez Ocampo y Lucero Jazmín García Cruz; en Actividades Productivas a José Garcés Ramírez Ruiz y Jonathan Neftalí Santos Santiago; y en Actividades Artísticas a Leonardo Ramírez García y Jaqueline Vásquez López.

Por Méritos Académicos se premió a Santiago Vargas Gopar y Valeria Odalys Martínez Quiroz; en Labor Social a Diana Areli López García y Tania Michelle Reyes Ortega; en Medio Ambiente a Neri Haniel Rojas Martínez y Freyra Juquila Hernández Moreno; y por Igualdad de Género y Diversidad Sexual a Víctor Felipe Altamirano López y Karime Cossete Alfonso López.

En representación de las y los premiados, Diana Areli López García agradeció a la Primavera Oaxaqueña por impulsar el talento juvenil, reconocer su esfuerzo y acompañar las iniciativas en favor de las comunidades.

“Hoy de manera especial, reconozco a las y los compañeros galardonados, quienes desde distintos ámbitos trabajan con dedicación para construir un estado más justo, humano y próspero”, finalizó.

