Con cubrebocas llega López-Gatell a Tabasco; descarta diferencias con gobernador (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de julio. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell llegó a la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, epicentro de la pandemia, para colaborar con las labores de contención del virus.

Entrevistado en el aeropuerto, donde se le observó usando cubrebocas, el funcionario descartó tener un conflicto con el mandatario de esa entidad, Adán Augusto López.

“Aquí no se trata de hacer política se trata de salvar vidas y atender a la gente, a eso venimos, no hay ningunas aspereza, tenemos una excelente relación con todos los gobiernos estatales, no hay ninguna enemistad”, puntualizó.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Foto: Captura de pantalla.

Reiteró que en el gobierno, todas las decisiones se toman con base en evidencia científica, sin embargo, reconoció que controlar a la pandemia es un trabajo difícil.

En todo el país todavía tenemos una epidemia activa y cada estado ha hecho su parte, como se ve, el reto es grande en el mundo entero, este es un problema que afectado a toda la humanidad, y manejar una epidemia tiene sus complejidades, expresó. López-Gatell reiteró que para avanzar, se requiere mucho la colaboración de toda la ciudadanía. “Es muy importante que la gente respete las recomendaciones que se van dando y las decisiones que va tomando las autoridades sanitarias”, concluyó. La Razón

