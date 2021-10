Con bloqueos en Huajuapan, exigió San Martín Peras justicia para autoridades asesinadas en asalto (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de octubre. Habitantes y autoridades auxiliares del municipio de San Martín Peras, bloquearon en la rotonda del Jarabe Mixteco, en la zona conocida como “El Chacuaco”, para exigir justicia por los asesinatos del tesorero y el síndico municipal, durante un asalto que sufrieron el lunes 4 de octubre, alrededor de las 12:00 horas, en el Centro de Huajuapan.

Con camionetas oficiales, obstaculizaron la carretera que dirige a la capital del estado, la vía que va a la ciudad de Tehuacán, Puebla, la avenida Venustiano Carranza y otras calles.

Arnulfo, habitante de San Martín Peras, informó que fueron los lugareños y autoridades auxiliares quienes decidieron realizar dicha acción de protesta en Huajuapan.

“Más que nada para llamar la atención, que el Fiscal haga su trabajo, cuál es, que haga las investigaciones y todo lo correspondiente. Muchas veces la fiscalía no hace su trabajo, por eso todos los homicidios quedan impunes, por eso estamos aquí para pedir la justicia”, agregó.

Refirió que hasta el momento la Fiscalía no les ha revelado el monto del dinero que pretendían robarles a sus autoridades, que solo les han dicho que continúan las investigaciones, pero temen que los supuestos responsables sean puestos en libertad.

Indicó que el regidor de Hacienda aún se encuentra hospitalizado, y su estado de salud se reporta como grave.

Señaló que otros habitantes de San Martín Peras se encontraban en el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, ubicado en el Centro de Justicia, en espera de saber la determinación del juez, por una audiencia que se realizó sobre el caso en el municipio de Nochixtlán.

“Esperemos que ellos hagan su trabajo porque para eso les pagan. Ellos cobran de nuestros impuestos. Yo siento que la Fiscalía no hace su trabajo, ellos están ahí solo para extorsionar, si no tienes dinero no te hacen justicia, esa es mi inquietud”, subrayó.

Expresó que al bloqueo asistieron pobladores y autoridades auxiliares de San Juan del Río, San José, Escopeta Peras, Paredón, Piedra Azul, Ahuejutla Peras, Chiñon, Guadalupe del Progreso, Espinal, así como de otras comunidades y barrios.

Las autoridades auxiliares y pobladores retiraron los bloqueos, alrededor de las 9:00 de la noche, al saber que el Juez calificó de legal la detención de los tres imputados, además de dictar prisión preventiva en su contra, y será el próximo 11 de octubre cuando determine su situación jurídica.

