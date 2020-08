Con bazuca y ejército, supuesto Mencho declara la guerra al gobierno por el control de Tepalcatepec (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de agosto. Por segunda ocasión, se ha hecho viral un supuesto video del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde un sujeto que se identificó como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, apareció entre armas como una bazuca y rodeado con un ejército, donde declaró una guerra contra el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de controlar Tepalcatepec, Michoacán.

El supuesto Mencho, también, le pidió a los habitantes de la localidad no salir de sus casas, para no quedar en medio de la guerra, así como reiteró que siempre ha brindado su apoyo a los ciudadanos.

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es contra ‘El Abuelo’. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo y siempre veo por su bienestar. Les reitero: soy Mencho. Sal a pelear, ‘Abuelo’, no eches a la gente pendeja por delante”, menciona el hombre en el clip.

Además, apuntó que no tiene problemas contra los elementos de la Guardia Nacional, incluso, les ofreció un lugar en su ejército.

“Y ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da ‘El Abuelo’, yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear. Yo lo único que ocupo es que no estorben”.

En la grabación se pueden ver a decenas de hombres portando trajes especiales, con armas e incluso, una bazuca.

Cabe resaltar que hasta el momento, las autoridades no han confirmado la validez del clip, ni brindado ninguna declaración al respecto.

24 Horas

