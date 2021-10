Con ataques AMLO responde al cariño de la UNAM: López Rabadán (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Con ataques a la UNAM y llamándolos ‘porros’, regresa el Ejecutivo federal el cariño que desde la máxima casa de estudios se le ha brindado, deploró la senadora Kenia López Rabadán, durante la conferencia de prensa “La Contramañanera”.

“Es lamentable que López Obrador lastime a la UNAM, lugar donde, por cierto, el Presidente tenía una alta popularidad. Sólo basta ver el resultado del simulacro ‘Voto Universitario 2018’, en donde obtuvieron el 70 por ciento de preferencia”, indicó la legisladora panista.

Al respecto, dijo: “bueno, nada nuevo bajo el sol. Ha creado 4 millones de nuevos pobres, cuando dijo que primero los pobres. Así los populistas y debemos de exigirles que deje de agredir a la universidad de la nación, porque él como cualquier otro populista se toparán con pared”.

La senadora panista también le recordó a López Obrador que la Universidad es autónoma. Tiene autonomía para poder gobernarse; para administrar sus recursos; para dar libre cátedra; autonomía de los gobiernos y para tomar sus propias decisiones.

Asimismo, cuestionó que López Obrador piense que la Fiscalía depende de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y recordó lo que el Presidente dijo al respecto: “A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia o depende de la jefa de Gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo”.

En ese sentido, la legisladora señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es autónoma.

“Así lo marca el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México. Pero pues claro, todo lo que toca la 4T lo corrompe, lo destruye”, aseveró.

Y añadió: “Al Presidente de la República no le importa que haya justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de la tragedia de la Línea 12. No, lo único que le importa es que no se toque ni a Marcelo Ebrard ni a Claudia Sheinbaum”.

En otro orden de ideas, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN anunció que presentará una queja formal ante la autoridad electoral por el uso personalizado del programa “Mi Beca para empezar”, ya que, dijo, le han nombrado “la tarjeta de Claudia”.

“Ahora resulta que los servidores públicos la llaman ‘la tarjeta Claudia’ en un evento público gubernamental, viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, ya que está prohibido hacer promoción personalizada con los programas sociales”, concluyó López Rabadán.

