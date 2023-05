Con ataques a la Corte: vasallos, siervos y esclavos: Víctor Sánchez Baños (21:54 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de mayo.

Ataques a Norma Piña, por independiente * AMLO, quiere un poder casi divino * Nadie debe aglutinar todo el poder * Se siente dueño de los mexicanos * La SCJN no se toca, ni se debe humillar * El PVEM, pierde simpatizantes * Una declaración y acabó con el Verde en Coahuila * Se rebeló Lenin contra Manuel Velasco * Traiciones, aunque la boleta esté impresa * Porros de MORENA en cierre de campaña de Alejandra del Moral * Golpeadores encabezados por Faustino de la Cruz * Diario de Chiapas, crece: Ahora en Tapachula y Palenque * LALA, economía circular

Todo poder excesivo dura poco.

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.

En una República democrática, el respeto entre los poderes de un país representa la sana convivencia de gobierno y gobernados.

Ayer se llevó a cabo una marcha en la cual los asistentes pidieron respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una andanada de ataques generados desde el gobierno, en especial el Poder Ejecutivo, contra 8 de los 11 ministros debido a sus juicios e donde exhibe la falta de talento jurídico en las decisiones caprichosas del presidente de la República.

La ley es la ley y es no lo entienden en Palacio Nacional. La Constitución establece limites al poder de un político. Quienes tienen todo el poder se convierte en dictadores, autócratas y lo peor como personas. Por ello, deben limitarlos y eso es lo que en esencia la democracia exige.

En lo personal, estoy con Horma Piña quien, a su llegada a la presidencia de la Corte, le devolvió la dignidad a ese órgano que estuvo sometido a presiones políticas con la presidencia de Arturo Saldívar.

Los manifestantes desmontaron un plantón de morenistas, pagados por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y exigieron a López Obrador, acabar con los ataques y amenazas contra los ministros.

El llevar a voto popular la selección de los ministros y jueces, es un acto totalmente en contra de la doctrina del Derecho, en México y en todas partes le mundo. Llegarían, como he escrito, políticos y no técnicos del Derecho. Ahí no debemos permitir ni a improvisados, ni a arribistas. Necesitamos a los mejores abogados.

No es nuevo en nuestro país la lucha entre poderes de La Unión. Para el ejecutivo, todopoderoso, generalmente se llevan a cabo acciones en contra de los ministros por un solo motivo: el inquilino de palacio nacional, antes de los Pinos, es el que propone a los ministros y el congreso es el que los ratifica.

Desde el inicio de nuestra vida democrática y en las primeras constituciones del país del siglo XIX, la lucha por el poder, que con lleva beneficios económicos para los gobernantes, será en encarnizadas guerras donde generalmente sobrevive quien ostenta el poder máximo, o sea el presidente.

La historia es clara. Los libros de texto hablan de los presidentes, mas no de los líderes del Poder Judicial que desde su tribuna y en defensa de la constitución de turno defienden las garantías individuales de los mexicanos.

AMLO busca someter a la Corte luego de infinidad de intentos de cambiar la Constitución o de crear leyes que son atentatorias de todos y cada uno de los artículos de nuestra carta magna. Su objetivo es fortalecer el presidencialismo luego de décadas en que los mexicanos hemos buscado que el presidente de la República tenga menos poder para que cometa menos abusos y fomente la honestidad, no en el discurso, sino de los hechos.

López es político que no entiende bello que no ha buscado defender a los más débiles, a los más pobres y a los más necesitados implemente está pendiente de aumentar su poder en beneficio de grupos que han demostrado su corrupción política, económica y moral.

Qué esperamos en el mediano plazo de un gobierno en el final del sexenio quiere abogar a la democracia.

Qué no se le olvide a López Obrador qué llegó por sólo 30 millones de votos y que hay otros 60 millones de la lista nominal de electores, entre los que votaron en su contra y los que se abstuvieron; que no están con él.

En cualquier momento pueden arrancarle a López Obrador lo que es tanto se ufana: llegar una mayoría simplista, aunque democrática. Pero hay otra gran mayoría, superior a su apoyo electoral que no voto por él. Que quede claro. Así que no tiene un cheque en blanco.

PODEROSOS CABALLEROS… CRISIS DEL PVEM: Graves errores comete el senador por Chiapas, Manuel Velasco, quien en su afán de salvar el pellejo por los abusos que cometió en el Estado que gobernó hasta hace 5 años, hunde al Partido Verde Ecologista de México, que de por sí está de capa caída. Cree que podrá ser el próximo secretario de gobernación y cualquiera de los candidatos de morena llega a la presidencia la República. No sabemos quién se lo prometió, pero se la creyó. Sin embargo, dentro de la estructura para lograr sus objetivos personales y seguir cubriendo el destrozo de las finanzas públicas que hizo a su paso de la gobernatura en Chiapas, Velasco ha dicho que es un importante aspirante a la presidencia de la República y por eso sacó de la contienda por la gobernatura de Coahuila a Lenin Pérez Rivera. De esa manera resume la candidatura de Morena que lleva como abanderado armando Guadiana Tijerina. Es un intento vano, ya que no podrá acortar la brecha en esa entidad, donde la ventaja la lleva en forma rotunda Manolo Jiménez. El esfuerzo no es menor de Mario Delgado líder nacional de Morena, y el encuentro con Karen Castrejón la dirigente del verde no tiene ningún impacto en el resultado electoral. Lástima Margarito. *** PORROS DE MORENA: En su desesperación por no hacer que Delfina Gómez recupere algunos votos, el diputado de Morena, Faustino de la Cruz, envió reventaderos al cierre de campaña de la alianza Va por el Estado de México, para simular un pleito entre partidos, que al final no trascendió. De la Cruz, quien se ha encargado de orquestar sin éxito una campaña misógina contra la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD-Panal, en un último intento desesperado por el desplome de su candidata, intentó desestabilizar el evento, pero al final, los propios militantes del PAN y PRD expulsaron a los enviados de Morena y el evento se realizó sin contratiempos. El “enfrentamiento” armado por Faustino de la Cruz, ocurrió antes de que comenzara el cierre de campaña de la alianza Va por el Estado de México en Toluca, y fue el mismo legislador y vocero de facto de Delfina el primero que se dio cuenta, casualmente y subió el video a redes sociales justo en el momento en que comenzaron a lanzar sillas. *** DIARIO DE CHIAPAS: El Diario de Chiapas y Media Group Diario de Chiapas, bajo el liderazgo de Gerardo Toledo Coutiño, en su 2º. Aniversario de su área de radio, abre estaciones y frecuencias en Palenque y Tapachula, simultáneamente. El grupo de Gerardo Toledo, se consolida en aquella gran entidad.

PODEROSOS CABALLEROS… GRUPO LALA: Grupo LALA, busca generar ahorros en la distribución de sus productos. Ello le valió el certificado RDC Environment, empresa de origen europeo que analiza los impactos ambientales de las compañías en cuanto a reducción de emisiones de dióxido de carbono, de uso de madera y de desperdicios en vertederos. La empresa que encabeza Eduardo Tricio, maneja sus productos con el sistema pooling de economía circular con sus pallets.

