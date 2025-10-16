Con arranque de 2 nuevas rutas de BinniBus, Gobierno de Oaxaca mejora la movilidad de la población (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. El Gobierno del Estado arrancó dos nuevas rutas del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca, con el objetivo de seguir fortaleciendo este servicio y optimizar la movilidad de la población.

El primer recorrido RA-13 “Waxin”, que en náhuatl de Santa María Teopoxco significa guaje, enlaza la terminal Yuroo Parque del Amor “Ladxidó” con la agencia de policía San Luis Beltrán de Oaxaca de Juárez. Su recorrido cuenta con 55 paradas autorizadas, de las cuales 27 son de ida y 28 de regreso.

En el trayecto pasa por puntos estratégicos como la colonia Volcanes, Módulo Azul, avenida Belisario Domínguez, Panteón General de la capital del estado y Periférico.

La segunda línea RC-06 “Mondok”, que en Ikoot de San Mateo del Mar significa pescadores, une a San Jacinto Amilpas con el Camino a Huayápam. Tiene 93 paradas establecidas, 46 de ida y 47 de regreso.

La ruta circula por la colonia del Maestro de la ciudad capital, Instituto Tecnológico de Oaxaca, calle Porfirio Diaz, Ciudad de las Canteras, Macroplaza y carretera a Ixtlán de Juárez, para llegar a la calle de Azucena que va Camino a Huayápam.

Ambos recorridos brindarán servicio en un horario de 6:30 a 22:00 horas de lunes a domingo, continuando con la tarifa general de 8 pesos, para estudiantes y personas mayores 4 pesos y para personas con discapacidad el viaje es gratuito.

La directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban destacó que estas nuevas rutas permiten reducir tiempos de traslado y mejorar el transporte para la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir