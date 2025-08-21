Con 45 partidos de 5 categorías, se jugará la jornada 14 de la Liga de Futbol Soccer de Huajuapan (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Con siete partidos de la categoría mayor A, ocho duelos de la categoría especial, ocho encuentros de la categoría libre, siete partidos de la categoría segunda, nueve de la categoría veteranos y seis de la categoría máster, el fin de semana se llevará a cabo la jornada 14 de la Liga de Futbol Soccer de Huajuapan.

La actividad deportiva del domingo 24 de agosto iniciará a las 10:00 de la mañana en el campo 1, con el duelo entre el Deportivo San Sebastián y el Atlético Chila, al mediodía los Pumas se enfrentan a Santos, en ese horario Ayuquila se enfrenta a Gremio, el Deportivo Chila va contra el Club San Jerónimo, a las 14:00 horas, la U.D.G se medirá al conjunto Sueño de Papá, a las 16:00 horas los Tuzos de Huajuapan van contra el Deportivo Juquilita, en tanto el equipo del Rayo va contra Chacarita.

En la categoría especial, la Michoacana se enfrenta a la Soledad en el campo Álamos a las 8:00 de la mañana, en ese mismo horario Pepsi se mide a los Alebrijes, mientras que a las 10:00 horas el conjunto de Gepp jugará con Imperio en el campo 2. En tanto, en el campo de Santa María, el representativo de Grupo Solís se enfrenta al Deportivo Lázaro Cárdenas. A las 13:00 horas, los Halcones van contra Atlético Tezoatlán en el campo del Molino.

Con relación a la actividad de la categoría libre, el domingo a las 10:00 horas, el equipo de Dínamo se enfrenta a los Astros en el campo de Solano, a las 11:00 horas, los Leones Mixtecos se miden al Arsenal, en ese mismo horario, la Unión Morelos va contra la Michoacana, en tanto a las 14:00 horas, el Atlético Jesús será rival de la Fiorentina.

En la categoría veteranos, los juegos se llevarán a cabo el sábado 23 de agosto, en el campo Santa Teresa a las 15:00 horas, Santos va contra Cacaloxtepec, en ese mismo horario los Tiburones juegan contra Especialidades, a las 16:00 horas el Deportivo Huajolotitlán se enfrenta a Unión Morelos, mientras que a las 17:00 horas, Esquipulas va contra Lobos Vista, en ese mismo horario Peñarol se enfrenta al Milan.

