Comunidades de la Sierra Mixe Zapoteca exigen solución urgente a fallas de energía eléctrica (20:00 h)

Comunidades de la Sierra Mixe Zapoteca exigen solución urgente a fallas de energía eléctrica

2025/09/29  De Redacción ADN
Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax.  29 de septiembre. Habitantes de diversas comunidades de la Sierra Mixe Zapoteca alzaron la voz este fin de semana para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que resuelva de inmediato las fallas en el suministro de energía eléctrica que los afectan desde hace varios días, sin que hasta el momento haya una respuesta concreta por parte de la paraestatal.

Las constantes interrupciones en el servicio han provocado graves afectaciones en domicilios particulares, negocios locales y centros de salud.

Comerciantes reportan la descomposición de productos perecederos que requieren refrigeración, mientras que personal médico advierte del riesgo que corren vacunas e insumos médicos que necesitan mantenerse en frío.

Las comunidades afectadas por este problema son: Lachiviza, Santa María Guieganati, Guevea de Humboldt, La Cumbre, Cuajinicuil, La Reforma, Nueva Esperanza, Xadani, El Progreso, El Porvenir, Linda Vista, San Miguel, Guigovelaga, Villa La Esperanza, San José El Paraíso y Santa Isabel de la Reforma.

Los pobladores demandan atención inmediata por parte de la CFE, advirtiendo que, de no tener una solución pronta, podrían organizar acciones de protesta para visibilizar la situación, ya que consideran inaceptable el abandono que enfrentan en un servicio básico como lo es la energía eléctrica.

