“Componendas y complicidades” en el audiogate: Monreal: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Alejandro Gertz Manero será llamado a comparecer en el Senado después del 14 de marzo, una vez que la SCJN resuelva el fondo del pleito que el Fiscal General trae con su familia política. El grupo de Morena, mayoritario en la Cámara alta, está de acuerdo en que acuda a la Cámara Alta para que explique lo que ya se conoce como el Audiogate.

No lo van a exponer ante el pleno. La comparecencia será ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, adelantó Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado. Ya conversó con el Fiscal. “Lo siento dispuesto, amable, muy cuidadoso en sus expresiones y obviamente el tiene sus explicaciones que las dará a la Jucopo”, dijo

–¿Cómo queda la Suprema Corte luego de que el propio presidente manifestara ayer que no tiene confianza en algunos ministros? ¿Cómo queda después de la filtrada conversación entre Gertz y su mano derecha en la que el Fiscal presume tener amarrado el voto de dos o tres ministros; dice que la ponencia del ministro Pérez Dayán “pone el pastel” para que se libere a Alejandra Cuevas, hija de la ex pareja de su hermano Federico, en la cárcel desde el 2020, por cargos de homicidio por omisión? Preguntamos al coordinador de Morena.

–Tengo confianza en los ministros. No podría descalificarlos de ninguna manera. Los conozco casi a todos. Tienen plena autonomía, son escrupulosos en la observancia de la Ley. No se a cuáles se refiera. Lo que sí puedo decir es que el Sistema de Justicia Nacional requiere una revisión integral. No solo en la justicia federal. se requiere mas atención en la justicia local, donde la autonomía y la independencia por supuesto que no existen.

“En el plano federal, este evento si viene a poner en riesgo la justicia mexicana. Las componendas, las complicidades, que aunque no las ignoramos, creíamos que estábamos superando esta etapa. Es parte de lo que tenemos que enfrentarnos como Poder Legislativo”, puntualizó.

***

AMLO ya encontró un culpable del espionaje a Gertz: un “grupo opositor” –así nomás– que pagó millones de dólares en la compra de aparatos que se roban la memoria de los celulares. “Puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo para sacar información”, admitió en la mañanera.

Por cierto que entre senadores se cometa en corto que el presidente ya no quiere a Gertz en la Fiscalía. Lo quiere fuera, pero en sus términos y cuando él diga. Si lo quita ahora se interpretaría como que lo tumbaron los intereses de los conservadores. Si lo echa cuando él decida, es un movimiento. Por ahora no tiene con quien substituirlo. “Le hubiera gustado Arturo Zaldívar, pero se le devaluó”, nos dijo un senador.

***

El ex gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz fue propuesto como embajador de México en España el 11 de septiembre del 2021. Tuvieron que pasar casi seis meses para que el Senado de la República confirmara su designación por 70 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones. En ese lapso pasaron muchas cosas. AMLO llegó incluso a declarar “en pausa” las relaciones bilaterales, luego de señalar a empresas de ese país de estar en contubernio con gobiernos anteriores para saquear las riquezas de nuestro país. Alcanzó tal extremo el delirio –no encuentro otra expresión- que exigió disculpas al Rey de España por excesos de La Conquista hace 500 años.

El nombramiento tuvo consecuencias políticas. El PRI expulsó a Quirino de sus filas. Lo considera un “traidor”. Pero no todos los senadores del tricolor votaron en contra. Solo cinco lo hicieron. Otros cinco se fueron por la abstención. Dos mas no votaron.

Ningún priista subió a tribuna a posesionar al grupo parlamentario. Al terminar la votación el coordinador Osorio salió a explicar a la prensa este silencio en el salón de sesiones. “Traíamos diferencia en nuestro grupo. Incluso había quien quería votar a favor. Por eso decidimos salir a expresarnos de manera conjunta, cohesionada. Por eso estoy saliendo a los medios para decirles que el grupo sigue unido”, dijo. Precisó que la mayoría, en su grupo, no está de acuerdo en que se premie a quienes no entregaron resultados electoralmente hablando.

***

Como un “despropósito” calificó Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, la decisión de López Obrador de enviar a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sin representación institucional alguna, a la toma de posesión de Gabriel Boric como presidente de Chile.

Voceros de la SRE ya le reviraron. “Al contrario –aseguran– es una deferencia que hace el presidente al enviar a alguien de su familia. Hay mucho optimismo sobre el futuro de las relaciones con el futuro gobierno de Chile. Compartimos los valores que enarbolamos”, dijeron.

FIN.

