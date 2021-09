Cómplice y esquirol, llama Sección 22 a Flavio Sosa (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. Ante el anuncio de la conformación de una nueva sección magisterial, la dirigencia de la Sección 22 que encabeza Eloy López Hernández, llamó cómplice y esquirol al ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, quien estaría impulsando un nuevo gremio de maestros.

Aquí el comunicado:

‼️ POSICIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 22 RESPECTO AL PAPEL DE COMPLICE Y ESQUIROL DE FLAVIO SOSA VILLAVICENCIO.

En estos tiempos de una tercera ola de la pandemia por el Covid-19 se hace indispensable seguir priorizando la vida y salud de toda la población, esto sin dejar de lado la importancia del proceso educativo y formativo de los miles de estudiantes de las Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca.

Es por ello que el Magisterio Democrático de la Sección XXII del SNTE-CNTE ha iniciado con el ciclo escolar 2021-2022 con las estrategias, actividades, materiales y recursos que no ponga en riesgo la salud y vida de los estudiantes, padres de familia y trabajadores de la educación; esto hasta que los expertos y especialistas valoren y

consideren que ya existen las condiciones sanitarias y de infraestructura para regresar de manera presencial a las aulas.

Ante esta situación denunciamos a todos aquellos personajes que aprovechándose de la incertidumbre que existe en una parte de la sociedad y padres de familia sobre el regreso presencial de las clases, estén promoviendo la inestabilidad en las comunidades bajo el pretexto de ofrecer el servicio educativo y con ello conformar sindicatos espurios que no tienen el reconcomiendo legal, social y administrativo, porque a los supuestos maestros que dicen representar, son personas que abandonaron a sus alumnos, escuelas y comunidades donde se encontraban laborando antes de haberse autoubicado, a muchos de ellos se les inició el proceso administrativo y retención de salarios por estar de manera irregular en módulos y espacios

educativos sin clave y reconocimiento oficial por parte de las autoridades educativas.

En este contexto manifestamos el repudio enérgico en contra de Flavio Sosa Villavicencio por el papel de cómplice y esquirol que en estos momentos realiza, al estar promoviendo en Oaxaca el proyecto espurio de los charros del SNTE con su autodenominado Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación (GNTE) lo cual confronta con la ruta histórica de la CNTE por democratizar el SNTE, de igual forma se repudia al pseudo dirigente Enrique Gonzales Rojas que bajo las siglas de la UGOCP está operando al servicio de la Asesina Elba Esther Gordillo para conformar en el estado el Sindicato Nacional del Sector Educativo (SNSE) esto después de haber fracasado con su incipiente Redes Sociales Progresistas.

Por lo tanto hacemos un llamado a toda la base trabajadora de la Sección XXIl a cerrar filas en contra de estos proyectos espurios que pretenden fracturar al MDTEO y confrontarnos con la sociedad; a los padres de familia les decimos que no caigan en las mentiras de estos pseudo maestros que no cuentan con su reconocimiento oficial y legal; a las autoridades educativas, gubernamentales y a los personeros que están propiciando un ambiente de inestabilidad y confronta, les manifestamos que sea cual sea su intención, no permitiremos que avancen en su proyecto, como lo hemos hecho por más de 40 años, por lo que los responsabilizamos de las consecuencias que generen en las Comunidades y en las Escuelas Públicas de Oaxaca.

