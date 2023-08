Comparte actor Carlos Torres triste noticia sobre su salud (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Carlos Torres, conocido actor de telenovelas ha compartido una triste noticia con sus seguidores mediante redes sociales, el famoso que ha sido parte de proyectos importantes a lo largo de su vida, fue diagnosticado con cáncer a sus 55 años de edad.

El famoso ha sido sumamente honesto con su público y ha compartido una publicación en redes sociales en la cual da a conocer un poco más de lo que está viviendo actualmente tras haber recibido este diagnóstico, sincerándose sobre sus sentimientos al respecto.

Afortunadamente y pese a aceptar que está asustado por lo que pasará en el futuro, el actor de telenovelas se ha mostrado fuerte, asegurando que esta es sólo una lección más de fortaleza y contando que afrontará de forma valiente los procedimientos médicos que se requieran para que recupere su salud.

“Hola, tengo cáncer. En momentos en los que me da miedo me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer.