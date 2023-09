“Como si dominara el narco en todo Chiapas”, critica AMLO cobertura de la llegada del CDS (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Después de que se volvieron virales las imágenes de la llegada de camionetas blindadas y adaptadas con armas de grueso calibre a Chiapas, presuntamente operadas por integrantes del Cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de una campaña reproducida por quienes “están en contra de la Transformación”. Además, afirmó que es posible que los pobladores hayan sido obligados a aplaudir el ingreso de las camionetas, pero les pidió “no dejarse someter” y que no caigan en actos ilegales.

“Vamos a dar respuesta a lo que ha difundido la derecha, el bloque conservador. Es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia. Sobre todo, la reproducen quienes están en contra de la Transformación, los conservadores”, explicó el presidente.

Las imágenes que recorrieron las redes sociales durante este fin de semana fueron tomadas en la carretera entre Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic, dos municipios chiapanecos de la frontera con Guatemala. En ellas se ve a pobladores aplaudiendo el ingreso de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes prometieron “liberarlos” de otros grupos delictivos.

“Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, de Comalapa hacia Motozintla, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio, para guardar droga que llega de Centroamérica, y se enfrentan. Afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, pero ha habido mucha propaganda. Entonces, sacaron un video donde van entrando 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos”, comentó López Obrador.

El presidente reconoció que “pueden ser bases de apoyo” ya que “en algunas partes del país les entregan despensas”, pero también afirmó que podría ser “por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general. Es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional”.

El mandatario destacó que “lo que llama la atención es que Denisse Dresser. ¿Cómo se llama el que fue procurador de Salinas? Morales Lechuga, Lozano Gracia… que ni siquiera conocen Frontera Comalapa ni Motozintla, pero así [hablan], en nado sincronizado, como si dominara el narco en todo Chiapas, y en todo México”.

No encuentran con qué atacarnos: AMLO

“Esto tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacarnos. No hay miga. Entonces, cualquier cosa, se vuelve viral o la vuelven viral. Entonces, nada más aprovechar para aclarar que ya se está atendiendo este asunto, hacer un llamado a la gente que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de Transformación. Yo he ido a esa región, he recorrido esa región, desde la Frontera, entrando por Comitán, hasta bajar a Huixtla. He hecho ese recorrido por lo menos 10 veces. Conozco pueblo por pueblo de la Sierra de Chiapas. Estamos trabajando en beneficio de la gente. Es donde se aplican más los programas de bienestar”, añadió el mandatario.

“Por eso les envío un saludo y -al mismo tiempo- [hago] el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobretodo a los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional”, destacó AMLO.

El presidente afirma que también los líderes de los cárteles han cortado el suministro de electricidad y no permiten que CFE la restablezca.

“Esto va a continuar porque es parte del proceso electoral del 2024″, añadió el mandatario. “Son campañas que vamos a estar aquí enfrentando, informando, porque no van a decir los medios de derecha, conservadores, que encontraron lingotes de oro al senador estadounidense Bob Menéndez, que siempre ha estado en contra de nosotros. Eso no lo van a decir, no es nota. Y no van a decir otras cosas, es más, ni siquiera sacaron mi posdata [contra el INE]”.

