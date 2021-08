‘Cómo le hacemos’, el intento (fallido) de Miguel Alemán para negociar con el SAT (20:00 h) h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene dos cartas sobre la mesa ante el caso de Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal: el pago total de sus adeudos fiscales o ir a prisión. El perdón no está considerado. La cifra mágica que las autoridades fiscales tienen en mente es de 7,000 millones de pesos (mdp).

A principios de julio de 2021, la Fiscalía General de la República, ante una denuncia levantada por la Procuraduría Fiscal de la Federación, giró una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani, presidente de Grupo Alemán y ex presidente del Consejo de Administración de Interjet, acusado de defraudación fiscal por no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a diciembre de 2018, por un monto cercano a los 65 mdp.

Sin embargo, las autoridades fiscales del gobierno mexicano van por más.

El pleito legal entre el SAT y el miembro de una de las dinastías familiares más poderosas de México tiene como antesala varias reuniones entre sus protagonistas, unas más amistosas que otras, cuyo objetivo no necesariamente era el mismo para las partes involucradas. El SAT exigía el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Miguel Alemán Magnani pedía una rebaja. El acuerdo en buenos términos nunca ocurrió.

Hoy, no se tiene registro de algún acercamiento entre el SAT y Miguel Alemán Magnani, pero las estrategias de sus equipos ya están listas para librar una batalla que, para una de las partes, implica un acto en contra de la corrupción y, para la otra, significa una persecución en contra de uno de los empresarios más influyentes de México.

Por lo pronto, en esta historia se desvelan algunos detalles de las reuniones entre Raquel Buenrostro, quien goza de la confianza y respaldo del Presidente de República; y Miguel Alemán Magnani, nieto del ex Presidente de México, Miguel Alemán Valdés, e hijo de Miguel Alemán Velasco, empresario y político retirado.

Raquel Buenrostro asumió la Jefatura del SAT en diciembre de 2019 y, poco después, tomó un expediente que, desde entonces, ya registraba focos rojos. Por ello, las reuniones entre ella y la persona que aparecía en dicho expediente eran frecuentes. “Yo, entre broma y en serio, decía que me reunía más con Miguel Alemán que con mi equipo de trabajo”, cuenta Raquel Buenrostro. “Se le explicó claramente cuál era el proceso, sin embargo, aunque en la forma había mucha disposición al pago, en el fondo nunca se hizo”, lamenta la Jefa del SAT, quien sostiene que Interjet debe impuestos desde 2013.

Miguel Alemán Magnani salió de México a principios de 2020. Javier Mondragón, su abogado, informó al periódico Reforma que está en París tratando de buscar fondos de inversión para afrontar la situación de Interjet e iniciar nuevos negocios. “Vive una vida normal, no está huyendo de nadie”.

El hijo de Miguel Alemán Velasco tiene una larga historia empresarial. Fue ejecutivo de Televisa. Grupo Alemán está vinculado con el transporte aéreo, con las comunicaciones, el entretenimiento, la energía, entre otras industrias. Hasta diciembre de 2020, ocupó el cargo de presidente del Consejo de Administración de Interjet, aerolínea fundada en 2005, con una propuesta de valor que rompía con las ofertas de su competencia: ofrecer un servicio cómodo, muy similar al que ofrecían las aerolíneas costosas, pero a un precio más accesible, sin caer en la categoría de low cost.

El principio de su desgracia se originó con la compra de aviones rusos, cuya reparación y mantenimiento resultaban muy caros. En diciembre de 2020, la aerolínea dejó de volar y ya cargaba con malos resultados financieros, cancelaciones de vuelos, denuncias de abusos por parte de su plantilla. La familia Alemán perdió el control de Interjet y se lo transmitió a Alejandro del Valle, quien actualmente preside el Consejo de Administración.

Hay más historia: el 17 de julio de 2019, Grupo Televisa anunció que Corporativo Coral, una empresa de la familia Alemán, acordó adquirir la posición accionaria de Televisa correspondiente al 50% de Sistemas Radiópolis que opera 17 estaciones de radio en México (Grupo Prisa tiene el 50% restante). Un año después, Televisa concretó la operación de venta y, después de eso, vino el escándalo. Detrás de la operación estaban Carlos Cabal Peniche -protagonista del Fobaproa, acusado de desvío de recursos- y Alejandro del Valle, vinculado con políticos y empresarios del Estado de México.

El pleito con Grupo Prisa no se hizo esperar. La toma de las instalaciones de Radiópolis, la lucha por la política editorial… Después, Alejandro del Valle, en una reunión con periodistas relató que el ex banquero Carlos Cabal no puso “un solo dólar” para la compra de la participación accionaria de Radiópolis y afirmó que el futuro de dicho grupo radiofónico está en juicio.

Según la explicación proporcionada por Raquel Buenrostro, el adeudo fiscal de Miguel Alemán Magnani es mucho mayor al que se refleja en la denuncia por defraudación fiscal. No todo el adeudo fiscal está penalizado. Así lo dice: “Cuando hay una empresa que debe varios impuestos o rubros de impuestos, no todos los actos que cometió de evasión se tipifican como defraudación fiscal. Unos son defraudación fiscal y otros una omisión que se corrige y se paga. Si no la corrige, se le embargan los bienes, pero no se tipifica como defraudación. La retención de IVA e ISR sí es defraudación fiscal”.

La deuda total de Interjet, informa, es de 7,000 mdp. “Aunque la deuda sea grande para la presuntiva de defraudación fiscal, en el SAT lo acotamos a un periodo pequeño para integrar lo mejor posible el expediente. El acto ilegal es la defraudación. Cuidamos mucho que no se caiga el acto de defraudación, por lo que para hacer muy exhaustiva la presentación de las pruebas no abarcamos periodos muy grandes”.

De acuerdo con los últimos ajustes al Código Fiscal de la Federación, realizados durante el presente gobierno, en su artículo 108 se establece que el delito de defraudación fiscal ocurre cuando alguien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución y obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Así, la sanción establece prisión de tres a nueve años, cuando el monto de lo defraudado es mayor a los 2,898,490 mdp.

La denuncia en contra de Alemán Magnani está concentrada en diciembre de 2018 y, hay una más, que contempla julio de 2020, también por el no pago del ISR, cuyo monto es por 11.4 mdp, misma que también responsabiliza a Alejandro del Valle.

Las reuniones con Miguel Alemán fueron muchas. Cuenta Raquel Buenrostro: “Yo le decía, no tengo nada contra ti, tú no me caes mal, pero tienes que cumplir la ley. Esto no es personal”. Miguel Alemán nunca se negó a pagar. “Es verdad, siempre manifestó la intención de pagar. El problema es que nunca lo hizo y lo más cerca que estuvo de ello fue cuando se hizo socio de otra persona (Alejandro del Valle)”.

– ¿Él pensaba que era personal?

– No, nunca. Pero como que de repente sí dicen: “¿Es qué, cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para bajarle?”. No es como le hacemos, es que la ley es muy clara con qué se puede y qué no. Y lo que se puede, lo aplicamos. Lo que no pues no.

– ¿Miguel Alemán llegó a decirle “cómo le hacemos”?

– Cómo le hacemos, no ofreciendo dinero, sino diciendo cómo le hacemos para que se disminuya, para ampliar el plazo, para acreditar más cosas. Pues no. Si está en la ley, lo podemos hacer. Si no, no.

Para conocer la postura de Miguel Alemán, se buscó a su equipo legal pero no fue posible contactarlo. En entrevista con Proceso, Javier Mondragón acusó persecución política contra su cliente y en su defensa argumentará que Alejandro del Valle, junto con su socio Carlos Cabal Peniche (protagonista del rescate bancario durante el sexenio de Ernesto Zedillo), solo incrementaron las deudas tributarias de la aerolínea, generaron créditos fiscales desde 2018 y, por tanto, son unos defraudadores. “Alemán Magnani nunca dio instrucciones de que no se pagaran los impuestos”.

En esta historia hay tres posibilidades. El perdón, la reparación del daño o ir a prisión. El objetivo es que Miguel Alemán Magnani pague la totalidad de su adeudo fiscal. Los 7,000 mdp, no los 65 mdp de la denuncia por defraudación fiscal.

Miguel Alemán prepara su defensa desde Francia. Sus abogados descartan la extradición gracias a que cuenta con la nacionalidad francesa.

“Interjet tenía problemas desde antes de la pandemia y en 2017 sus problemas financieros se acentuaron. Miguel Alemán no estaría en esta posición si Interjet hubiera pagado los impuestos. No es un perseguido político”, concluye Raquel Buenrostro.

