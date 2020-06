¿Cómo diferenciar los síntomas de coronavirus de las alergias o resfriados estacionales? (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de junio. La aparición de este nuevo coronavirus ha encendido las alarmas, no solo de las autoridades e instituciones sanitarias, sino también de la conciencia de las personas. Un estudio reciente reveló que más de la mitad de los adultos estadounidenses están interesados en aumentar su autocuidado incluso después de la pandemia.

El autocuidado no solo implica mantener hábitos saludables y evitar aquellos comportamientos que nos pongan en riesgo a enfermedades. Podríamos decir que también implica algo de acción en el momento en que observemos síntomas peculiares, para recibir tratamiento rápido y evitar afectar a otros.

Pues bien, en medio de una pandemia esto puede ser una tarea difícil, ya que con el cambio de las estaciones y sus enfermedades típicas puede causar algo de confusión. Sin embargo, los especialistas están aquí para guiar al público en la correcta identificación de los síntomas.

Fiebre, diarrea o dificultad para respirar marcan la diferencia

Como indicó el Dr. Michael Benninger, presidente del Head and Neck Institute de la Clínica Cleveland, “sabemos que será muy difícil para muchas personas en este momento distinguir entre sus alergias y si tienen o no algo más significativo”. Pero en medio de esta temporada, es necesario “adoptar un enfoque lógico para los síntomas”, añadió en un comunicado de prensa de la clínica.

Ya sabemos que COVID-19 comúnmente puede causar fiebre y tos seca, así como dificultad para respirar, falta de aliento, dolor de garganta , diarrea, fatiga, escalofríos, dolor muscular, pérdida de sabor y olfato, y dolores corporales. Todos estos son síntomas bien identificados de la nueva infección, aunque hay casos en los que pueden presentarse otros más graves.

Al comparar el coronavirus con otras afecciones como un resfriado o las alergias estacionales, hay ciertos puntos que lo diferencian. Benninger dijo que es raro que el resfriado común o las alergias estacionales causen fiebre, diarrea o dificultad para respirar. En ausencia de estos síntomas, posiblemente se trate de una de ellas.

Los estornudos pueden ocurrir tanto en alergias como en resfriado común, pero la picazón de ojos es bastante rara en este último. Además, “si tienes tos, eso está más asociado con un resfriado común que las alergias, a menos que tengas asma alérgica”.

Diferenciar el asma del coronavirus

Y es que el asma no puede pasarse por alta, ya que también es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, y sus síntomas pueden hacerse presentes en la temporada de alergias. Y con el coronavirus rondando por allí, no está demás aprender a diferenciarlos.

En este sentido, Benninger dice que la dificultad para respirar y la falta de aliento son síntomas que comparten el asma y el coronavirus. Pero en ausencia de fiebre es más probable que se trate de un ataque de asma.

En un artículo previo hablamos de la importancia de que las personas que saben que padecen de asma estén al día con su tratamiento en estos tiempo. Esto no solo porque evitará que requieran atención médica para atender un ataque, sino porque tienen mayor riesgo de enfermar gravemente si se contagia con coronavirus.

