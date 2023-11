¿Cómo cuidar a las mascotas en temporada de frío?, UNAM lo explica (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. En los últimos días, hemos enfrentado un descenso significativo de las temperaturas en todo el país, ocasionado por la presencia del Frente Frío 11 y una tormenta invernal.

Con la llegada de las bajas temperaturas es crucial recordar que nuestras mascotas también sienten los efectos del clima invernal. Al igual que nosotros, ellos dependen de medidas especiales para enfrentar estas condiciones adversas.

Si tienes mascotas y deseas asegurarte de que no sufran por el frío, aquí te presentamos algunas recomendaciones respaldadas por expertos de la UNAM.

La importancia del cuidado de mascotas en épocas de frío

La académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ylenia Márquez, compartió para la revista UNAM Global que durante las temporadas de frío, los dueños deben esforzarse por proteger a sus mascotas de las bajas temperaturas, ya que la falta de atención puede resultar en enfermedades o empeorar condiciones preexistentes.

Según la académica, esto se debe a que las bajas temperaturas generan estrés metabólico tanto en humanos como en animales. En las mascotas, se manifiesta a través de encogimiento, enroscamiento para proteger el abdomen y temblores como reacciones al frío ambiental, con consecuencias directas en su bienestar corporal.

Ylenia Márquez destacó la importancia de tener un cuidado especial con los animales de edad avanzada y los cachorros. Estos dos grupos son menos eficientes para retener la temperatura, siendo los cachorros más vulnerables debido a su menor cantidad de grasa corporal e inmadurez metabólica. Además, los pacientes geriátricos con patologías ortopédicas, articulares o enfermedades crónicas enfrentan el frío de manera menos eficiente, ya que el dolor y el desgaste metabólico aumentan con las bajas temperaturas.

¿Cómo cuidar a mi mascota?

La experta enfatizó la importancia de resguardar a las mascotas en el interior durante las épocas frías, evitando su exposición al aire y a las bajas temperaturas ambientales.

Además, destacó la necesidad de prestar especial atención al cuidado del pelaje de las mascotas. Durante el invierno, el pelaje desempeña un papel crucial en la protección contra el frío, y se puede observar claramente la diferencia cuando está bien cuidado y saludable. La Dra. Márquez recomendó mantener el pelaje limpio para evitar nudos y asegurar su eficacia protectora.

Asimismo, la académica explicó que debemos prestar especial atención al entorno donde se encuentran nuestras mascotas, ya que en ocasiones en busca de calor, pueden encontrarse en áreas potencialmente peligrosas.

Para las mascotas con pelaje escaso, la recomendación es explorar otras formas de proporcionarles protección. En términos generales, se puede recurrir a prendas de abrigo, pero con ciertas consideraciones. Es esencial observar cómo se ajusta la ropa a los animales y asegurarse de que no les cause molestias, ya que algunos pueden no estar familiarizados con el uso de prendas y sentir incomodidad.

Información de:https://www.generacionuniversitaria.com.mx/

