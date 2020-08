Comités de Padres de Familia y directores presionan a pagar cuotas “voluntarias” para inscribir alumnos (14:45 h)

Ramsés Ilescas/Foto:Ilustrativa

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. En la nueva normalidad, la pandemia causada por el COVID 19 le cayó como anillo al dedo a la mayoría de los Comités de Padres de Familia de escuelas públicas que en complicidad con las direcciones de las mismas no solo han comenzado a cobrar cuotas de inscripción, a pesar de que no habrá clases presenciales, también han aumentado los costos por ese concepto y en otros casos los comités salientes ya no rindieron cuentas del dinero de las aportaciones de padres de familia.

En medio de esta ola de abusos e incomprensión a la crisis económica de los padres de familia, la única escuela que se ha solidarizado con padres y madres es la Basilio Rojas que, según los propios padres, no está cobrando cuota de inscripción.

Sin embargo hay otras escuelas donde los Comités de Padres de Familia siguen presionando a los padres y madres a pagar la cooperación “voluntaria” como ocurre con la escuela primaria Presidente Alemán o la escuela Secundaria Técnica Uno, donde el pago de la inscripción es por la suma de mil pesos.

Una madre de familia denunció en redes sociales” En la Técnica 100 nos cobraron $450 para darnos el acta de no adeudo y reinscribir, solo que no reinscribieron, que hasta nuevo aviso”.

Padres de familia de la secundaria técnica 64 también denunciaron a su Comité de Padres de Familia por imponer el pago de cuota de inscripción, a pesar de que el ciclo escolar 2020-2021 inicia de manera virtual el próximo 24 de agosto pues no hay condiciones para el regreso a las aulas

En el caso de la Escuela Secundaria Técnica Seis, el Comité de Padres de Familia fue relevado sin rendir cuentas de los dos años de manejo de los recursos económicos captados por inscripciones, multas y cooperaciones de padres de familia.

El Comité interino no fue elegido en asamblea general, como marca el reglamento general que rige a los Comités de Padres de Familia y han comenzado a cobrar 1,200 pesos por cuota de inscripción, elevando arbitrariamente la tarifa y sin consenso de la asamblea.

La Secretaría de Educación Pública ha dicho que están prohibidos los cobros de cuotas de inscripción en escuelas públicas.

Oaxaca se encuentra en semáforo naranja por la crisis de salud que ocasiona el Covid 19, por lo que no hay condiciones para que escolares de nivel básico, así como de educación media superior y universidades regresen a las aulas por lo que la próxima semana el inicio del ciclo escolar será de forma virtual y televisada.

En la gran mayoría hay desconcierto pues los directores de escuelas en Oaxaca no han informado si acatarán las disposiciones del gobierno federal para que las clases se impartan por televisión.

