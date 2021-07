Comisiones ratifican a Jesús Seade como embajador en China (19:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. A 15 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente del Senado el nombramiento de Jesús Seade Kuri para ocupar la Embajada de México en China, fue ratificado en comisiones por unanimidad.

Fue tras su comparecencia ante comisiones Segunda de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación que se ratificó su nombramiento.

Durante su comparecencia destacó la relación entre México y China, misma que propuso acercar y mejorar, al ser este un país estratégico al destacar en ramos comerciales, tecnológicos, culturales, turísticos y de salud.

Seade Kuri comentó que China es el segundo mayor socio comercial de México, pero destacó que fue uno de los países que logró un crecimiento económico pese a la pandemia.

En ese sentido, señaló que será una potencia económica mundial en los próximos años.

Por ello, presentó ante la Comisión Permanente un plan de trabajo que consiste en fortalecer la relación con China. Ello, respetando los acuerdos comerciales que se tienen con Estados Unidos.

En torno a los diferendos que existen entre China y Estados Unidos, apuntó que es necesario que México puntualice su buena relación con ambas naciones.

No obstante, Jesús Seade Kuri indicó que esta rivalidad no ex un pretexto para que México tenga una buena relación con ambos.

Con su ratificación en comisiones como embajador de México en China, el nombramiento de Jesús Seade será turnado a la Comisión Permanente, instancia que definirá si asume o no el cargo al cual fue propuesto por el presidente.

