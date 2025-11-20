Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Programación se declaran en sesión permanente para analizar Paquete Económico 2026 (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 19 de noviembre. Las Comisiones Permanentes de Hacienda, así como la de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado se declararon este día en sesión permanente, con el fin de analizar, estudiar, discutir y dictaminar el Paquete Económico 2026 para Oaxaca en materia de ingresos y egresos.

En ambas sesiones de trabajo se contó con la presencia de las presidentas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro de Morena y de la Mesa Directiva, la legisladora Eva Diego Cruz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como, del funcionariado público de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, como son el procurador Fiscal, Abel Morales Santiago quien acudió en representación del titular de la Sefin, Farid Acevedo López.

De igual forma, el subsecretario de Ingresos, Heyner Ramírez Ramírez; la tesorera, Rosa María Saavedra Guzmán; el Coordinador de Política e Integración Presupuestaria, Juan Antonio Cabrera Sánchez; y la subsecretaria de Egresos, Contabilidad y Tesorería, Andrea Fabiola Acevedo Merlín.

Por su parte, la Presidenta de la Jucopo expresó su voluntad de socializar dicho paquete con las diferentes fuerzas políticas y cumplir en tiempo y forma con su aprobación, de conformidad al mandato constitucional.

En tanto, la Presidenta de la Mesa Directiva manifestó la gran relevancia de que, una vez discutido el presupuesto de egresos, este resuelva las necesidades prioritarias de Oaxaca, al tiempo de afirmar su compromiso, y el de sus compañeras y compañeros del Parlamento en realizar un trabajo exhaustivo cuyo resultado sea el desarrollo de las ocho regiones.

A su vez, el Procurador Fiscal de la Sefin resaltó estar abiertos al diálogo para la retroalimentación tanto de la propuesta de Ley de Ingresos y Ley de Egresos, que fueron elaborados bajo un enfoque de honestidad, eficacia, eficiencia y con sentido humanista.

Durante la Sesión Extraordinaria, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, Oliver López García, sostuvo que la propuesta de declararse en sesión permanente es para darle continuidad a los trabajos de recepción y dictaminación del Paquete Económico 2026 que presentó el titular del Ejecutivo del Estado por conducto de la Sefin.

Señaló que los documentos turnados plantean lineamientos orientados a fortalecer la estabilidad financiera del estado y garantizar el uso responsable de los recursos públicos atendiendo las prioridades para el desarrollo social y económico.

Por lo que desde el órgano que dirige, subrayó, se asumirá el compromiso de trabajar con rigor, de realizar el estudio amplio, responsable y transparente que permita asegurar cada disposición incluida e iniciativa que corresponde al interés público.

En esta sesión se contó con la asistencia de la diputada Elvia Gabriela Pérez López y el diputado Francisco Javier Niño Hernández, integrantes de la referida Comisión, así como de la legisladora Monserat Herrera Ruiz y el congresista César Mateos Benítez.

Por otra parte, el órgano legislativo de Presupuesto y Programación que encabeza el diputado Francisco Javier Niño Hernández hizo lo correspondiente y siendo las 11:22 horas de este 19 de noviembre instaló la sesión permanente para el estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, turnado a esta Comisión con el número de expediente 70 de su índice.

Se contó con la presencia de la legisladora Dulce Belén Uribe Mendoza y el legislador Isaac López López, quienes forman parte del referido órgano. También atestiguó esta actividad el congresista César David Mateos Benítez.

Decretan receso

Aprobados los puntos del Orden del Día tratados en las sesiones de ambas Comisiones Permanentes, los presidentes decretaron un receso e informaron que se convocará con oportunidad para la debida reanudación de la reunión, siempre sujetándose al marco jurídico.

