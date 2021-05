Comienza vacunación contra Covid-19 a animales en Rusia (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de mayo. Yulia Melano, asesora para el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, informó que aquel país ya ha comenzado con la inmunización de animales en contra de la Covid-19 en varias regiones de su territorio.

En varias regiones de Rusia, en clínicas veterinarias comenzó la vacunación de mascotas contra COVID-19”.

De acuerdo a la asesora, ya son varias las ciudades en Rusia que han recibido lotes de la primera y la única vacuna en el mundo en contra de la Covid-19 diseñada para animales, la Carnivac–Cov.

Según las autoridades del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, las personas más interesadas en aquel país en adquirir una dosis de la vacuna son los propietarios de mascotas, quienes tienden a viajar frecuentemente con sus animales o los dueños de mascotas que están acostumbradas a pasearles sin correa alguna.

A finales del mes de abril de este año, autoridades de Rusia informaron de la producción del primer lote de 17 mil dosis de la vacuna para animales.

Sin embargo, la asesora Melano ha declarado que por el momento se tiene previsto la producción de 3 millones de dosis al mes, pero se espera incrementar la producción a los 5 millones mensuales.

Mientras tanto, las autoridades rusas afirmaron que no hay requisitos de preparación para los animales que busquen ser vacunados con la dosis de Carnivac–Cov.

No obstante, extiende la recomendación que aquellos animales enfermos, que no tengan por lo menos dos meses de vida o bien; además, no deben estar esperando crías o haber dado a luz recientemente (un mes o menos).

Ejecentral

Compartir