Comienza el lunes proceso para integrar el Consejo de la Comisión de Búsqueda de Oaxaca (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de septiembre. Este 5 de septiembre comienza en el Congreso local la recepción de documentos de las y los aspirantes a integrar el Consejo Estatal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por el Pleno de la 65 Legislatura local, se elegirán a cinco integrantes propietarios y suplentes para dicho órgano ciudadano, el cual contribuirá en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

Estará conformado por un miembro de la academia, dos expertos en la materia de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado y dos defensores de derechos humanos. La duración de su función será de tres años, y no podrán ser servidores públicos, salvo en los casos de labores académicas o de investigación.

Todos los interesados deberán de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 39 de la norma mencionada que son el no haber sido condenados por delito doloso, no haber resultado responsable de violaciones a derechos humanos en resoluciones jurisdiccionales o de organismos públicos autónomos de derechos humanos de las entidades federativas o del organismo nacional.

Asimismo, en el caso de ser exservidor público, no haber sido sancionado administrativamente, no haber desempeñado un cargo en algún partido político dentro de los cuatro años previos a su nombramiento, no haber sido funcionario en los últimos cinco años ni tener conflicto de intereses en la búsqueda de personas.

Entre la documentación a presentar está el currículo vitae, carta firmada por la o el aspirante que manifieste su voluntad de participar en el proceso de selección, escrito en el que expresen sus motivos por los que desean integrar el Consejo, así como los aportes para enriquecer las labores de dicho órgano, copia de identificación oficial, copia del documento de su máximo grado de estudios y constancia de no inhabilitación emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Oaxaca, solo en caso de haber sido servidor público.

Para el caso de los aspirantes a miembro de la academia, deberá de presentar también una constancia que lo acredite como tal, ya sea de universidad pública o privada; de los expertos en la ley referida y defensores de derechos humanos, deberán de anexar un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten cumplir con los requisitos establecidos en la legislación en materia.

Los documentos deberán presentarse de manera impresa y digital en una memoria USB, la cual contenga los archivos en formato PDF, y con un escrito dirigido a la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la 65 Legislatura local, la diputada Lizett Arroyo Rodríguez.

Serán recibidos a partir del 5 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2022, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas en la Oficialía de Partes del Congreso de Oaxaca, en San Raymundo Jalpan.

Una vez concluida la recepción de documentos, continuará el proceso con entrevistas a las y los interesados, del 3 al 25 de noviembre del presente año. Después, concluida esta fase, la comisión responsable remitirá a la Presidencia de la Mesa Directiva el dictamen correspondiente con la lista de los seleccionados, mismo que será sometido al Pleno, para su discusión, y en su caso, aprobación.

—————-

Compartir