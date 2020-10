Comercios que incumplan medidas sanitarias serán sancionados en Huajuapan (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de octubre. Para todos los establecimientos de diferentes giros comerciales que no cumplan con las medidas sanitarias contra el COVID-19 habrá cero tolerancia; y quien incurra en desacato de estas disposiciones será acreedor a la correspondiente clausura, informó el Síndico Procurador de Justicia, Pablo David Crespo de la Concha, durante la reciente Sesión Ordinaria de Cabildo.

Dio a conocer que, por el actual curso de la pandemia, el ayuntamiento ha determinado reforzar las medidas sanitarias de manera contundente, con el objeto de que la población comprenda que no deben relajarse las medidas sanitarias.

“Hemos informado que las acciones que se han implementado deben estar orientadas a la prevención y, en este sentido, es necesario reafirmar que es primordial el uso de cubreboca, gel desinfectante, tapetes sanitizantes y principalmente continuar con la concientización social para que la población entienda que aún estamos en una situación de emergencia”, afirmó.

Señaló que el número de contagios ha crecido mostrando picos preocupantes, como fue el caso de este fin de semana. Ante tal situación una acción municipal fue implementar brigadas con el apoyo de inspectores sanitarios que invitan al uso correcto del cubreboca y a su uso, proveyendo de este insumo sanitario a aquellas personas que no lo portan, indicó.

Por otra parte, informó que diferentes regidurías, como la de Movilidad, así como diferentes áreas del ayuntamiento, se han sumado a las acciones contundentes para mitigar el COVID-19. Citó que la Regiduría de Agencias y Colonias, implementó una acción permanente que consiste en el perifoneo de las recomendaciones sanitarias en agencias y colonias.

Reiteró que se realizarán las clausuras temporales en las tiendas comerciales que no respeten ni implementen las disposiciones preventivas, principalmente en las tiendas de autoservicio que no acaten que el ingreso es sólo de una persona por familia; y que no deben ingresar mayores o mujeres embarazadas, entre otras medidas.

“Las acciones preventivas se intensificarán y se sancionará a los comercios que hacen caso omiso de las medidas; y a quienes cumplen les decimos que continúen previniendo la transmisión de esta enfermedad”, concluyó.

