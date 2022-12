Comerciantes establecidos del Centro Histórico se oponen a la instalación de Triquis en Valdivieso (12:15 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. Comerciantes establecidos demandan al gobierno de Salomón Jara no permitir la instalación de mujeres Triquis en las calles del Centro Histórico luego del desalojo del corredor del Palacio de Gobierno.

Encabezados por Esther Merino Badiola, los comerciantes, se manifestaron en contra de la autorización por parte del gobierno municipal que preside el presidente Francisco Martínez Neri para que un de grupo de Triquis encabezados por Lorena Merino instalen sus puestos en la calle de Valdivieso.

Manifestaron que, así como reconocen la acción de las autoridades de retirar a las organizaciones del zócalo capitalino y el desalojo de las mujeres desplazadas que por más de 12 años se mantuvieron en el corredor del Palacio de Gobierno, demostrando con ello un acto de gobernabilidad en el estado, también exigen que no permitan el chantaje para que puedan instalarse nuevamente en calles del centro de la ciudad.

Demandaron a las autoridades a mantener el zócalo limpio de ambulantes y de organizaciones que dijeron, “es la ventana que mostramos al mundo”.

Ante la pretensión de permitir la instalación de puestos en la calle de Valdivieso, expresaron, “queremos un zócalo limpio, no queremos ningún puesto de ninguna persona en la calle, no queremos ambulantes en la calle, que no haya comercio informal en la calle, ellos están en su derecho de vender pero que tengamos esa actividad pareja pagando impuestos, renta, como lo hacemos nosotros”.

“Nosotros no hemos comido como se dice vulgarmente, las verdes y las maduras, con la pandemia no hemos recibido ningún apoyo del gobierno, lo que queremos es que nos den certeza jurídica”, expresó Merino Badiola.

Por su parte, el empresario Isaac Cruz manifestó que acudieron al Palacio de Gobierno a invitación del Secretario General Jesús Romero López, para entablar una mesa de diálogo para encontrar una solución sin necesidad de hacer plantones, pero sin permitir la instalación de los triquis en la calle de Valdivieso.

Ya que dijo que una vez que se permita la instalación de éstos, después ya no es posible quitarlos, como es el caso de otro grupo de triquis que se mantienen frente a correos, porque implica un riesgo para todos los ciudadanos.

Finalmente, pidieron al gobierno a través del Secretario de Gobierno poner énfasis en la solución de este tema ya que de no hacerlo podría derivar en un problema social misma que podría desembocar en un asunto de ingobernabilidad y enfrentamiento con los Comvives del Centro Histórico quienes se oponen a la instalación de este grupo de triquis en las primeras calles de la ciudad.

