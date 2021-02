Comerciantes detienen, amarran y cuelgan a presunto ratero en el mercado de abasto (11:05 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Continúa la inseguridad y la ola de asaltos en el mercado de abasto, esta mañana, comerciantes sometieron a un presunto ladrón a quien amarraron y colgaron de los pies.

A través de whatsapp circularon un video en donde se aprecia al probable ratero, siendo sometido por cuatro personas.

Con llantos y gritos el sujeto quien portaba un chaleco color naranja fosforescente suplicaba a sus captores que lo liberaran, prometía que no volvería a robar, “No señor, se los juro que no vuelvo a robar, se lo juro; mi jefa me está esperando, soy adicto, por favor”, gritaba.

Sin embargo, los comerciantes cansados de tanta inseguridad en la zona, amarraron de los pies y manos al sujeto de quien se desconoce su identidad y lo colgaron de cabeza en la estructura de una caseta para exhibirlo.

Cabe señalar que ayer circularon otro video en donde se muestra a un grupo de personas rodeando a un señor quien cargaba bolsas en ambas manos y mochila en la espalda, para quitarle sus pertenencias, para luego desaparecer -según su modus operandi- con toda impunidad entre las casetas y puestos del mercado.

