Columnas políticas del 29 de septiembre (08:26 h)

ENTRE los desafíos inmediatos que enfrentará a partir del primer minuto del martes la administración de Claudia Sheinbaum hay uno que no estaba contemplado: un segundo rescate de Acapulco.

Y ES QUE la situación en el puerto guerrerense por las inundaciones provocadas por “John” ya hizo crisis y la población damnificada demanda soluciones rápidas.

PARA COLMO, la nueva tragedia que acumula hasta ahora una docena de muertos ocurre en uno de los peores momentos que ha vivido ese polo turístico.

LOS DAÑOS que dejó “Otis” en 2023 no han sido reparados del todo, el embate del crimen organizado ha alejado a los viajeros y, si eso fuera poco, el nuevo desastre natural ocurre en uno de los meses de menor actividad turística conocido por los acapulqueños como “septihambre”.

YA SE VERÁ qué tan rápido se moviliza la estructura del nuevo gobierno para atender la emergencia y, sobre todo, de dónde sacan recursos, pues el Fonden es un mero recuerdo de otras épocas.

ALLÁ en Toluca se quedaron con cara de Whaaat? al enterarse de que la ex priista Alejandra del Moral, ya rebautizada en las aguas de la 4T, se convertirá en la nueva directora de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

LA NOTICIA no cayó nada bien dentro del gobierno mexiquense, en primer lugar, porque no olvidan lo que consideran ofensas y descalificaciones de Del Moral cuando contendió con Delfina Gómez por la gubernatura.

PERO AHÍ no acaba la cosa, pues entre los auditores mexiquenses también hay reparos, ya que aseguran que la ex priista aún tiene cuentas por aclarar en su paso como alcaldesa de Cuautitlán Izcalli y por la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, dado que presumen el uso de recursos públicos para los programas sociales con los que se apuntaló su campaña como candidata del PRI.

EN EL gobierno morenista mexiquense dicen que, ahora que Del Moral estará manejando recursos internacionales como titular de la Amexcid, quizás hubiera sido prudente que les pidieran referencias, como en cualquier otro trabajo.

SI HAY quienes se ilusionaron con que la carrera política del ex subsecretario de Salud y actual asesor presidencial Hugo López-Gatell se convertiría en una cosa del pasado a partir del 1 de octubre, se van a ir de espaldas.

TAL PARECE que hay la intención de enviarlo lejos… y no precisamente a la finca de Andrés Manuel López Obrador, sino a Ginebra como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.

VAYA premio para el artífice del desastroso manejo de la pandemia de Covid-19.

BAJO RESERVA (El Universal)

*AMLO y Sheinbaum, mal protegidos

Cuando faltaban apenas horas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo y se lo entregue a Claudia Sheinbaum, la seguridad de ambos falló. En Tepic, Nayarit, las medidas de protección al mandatario saliente y la presidenta entrante fueron tan ineficientes que un trabajador del Poder Judicial pudo infiltrarse al hotel donde pernoctaron y logró subirse al elevador con ellos y cuestionarlos sobre la reforma judicial.

Al bajar, el manifestante fue aislado por Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía Presidencial, hubo empujones y gritos, mientras que Sheinbaum y López Obrador salieron como pudieron del hotel.

El joven sólo quería protestar y no pasó a mayores, pero está claro que de haber un esquema de seguridad bien diseñado, nunca habría tenido la oportunidad de acercarse de esa manera y quedar dentro de un elevador con ellos. Más allá de la retórica de que el pueblo los cuida, deben tener una protección de nivel de jefes de Estado.

Trabajadores del PJ adelantan el Día de Muertos

Nos dicen que trabajadores del Poder Judicial y grupos de la sociedad civil que apoyan su protesta contra la reforma lopezobradorista recién aprobada adelantarán el Día de Muertos con una megaofrenda. El peculiar altar será colocado mañana en el Monumento a la Revolución. Los asistentes, nos cuentan, vestirán de negro, para despedir el sexenio.

Por más que la aplanadora de Morena y aliados haya aprobado las modificaciones a la Constitución, nos dicen, eso no significa que el movimiento de los trabajadores haya bajado los brazos, porque con las prisas para darle su “regalo” al Presidente saliente, los legisladores no pusieron atención en cuestiones técnicas que se verán descarriladas, por no mencionar la complicadísima elección de jueces, magistrados y ministros que tendrá que organizar el INE y que no sabe por dónde empezar.

Despidos masivos de Fonatur en el Senado

Nos cuentan que la austeridad republicana ya le pegó a los trabajadores de más bajos ingresos en el Senado, la mayoría personas de la tercera edad, algunos con enfermedades, madres solteras y jóvenes, ya que el organismo gubernamental Fonatur, que ofrece su servicio de limpieza y mantenimiento vía el outsourcing que tanto criticó el gobierno saliente pero que no dejó de practicar, con la llegada de los nuevos liderazgos legislativos, ordenó un recorte masivo de cientos de personas que tienen salarios que rondan los 7 mil pesos mensuales. Aquí sí aplicaron la máxima de “primero los pobres”.

El SME, arrepentido de su apoyo a Bartlett

Nos dicen que quienes están felices de que Manuel Bartlett terminará su gestión al frente de la Comisión Federal de Electricidad son los integrantes de la cooperativa de LF del Centro, conformada por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos cuentan que a pesar de los compromisos del poblano cuando fue senador para impulsar esta empresa de la economía social y al respaldo que le dieron cuando fue candidato y senador, don Manuel apenas llegó a la empresa estatal y se olvidó de sus aliados e incluso bloqueó los pocos contratos que tenían para privilegiar a las empresas privadas, incluso extranjeras, que tanto demonizó en su carrera política.

TRASCENDIÓ (Milenio Diario)

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá hoy su última gira del sexenio para dar por concluida la obra del Tren Maya en Chetumal, Quintana Roo y entregar la estafeta a su sucesora Claudia Sheinbaum quien lo acompañará, pero después deberá encargarse de consolidarlo e iniciar la nueva etapa que consiste en que también funcione un tren de carga…

Que mientras todo tiene un tono de despedida, empiezan a llegar los invitados a la ceremonia en la cual Claudia Sheinbaum rendirá protesta constitucional de su cargo como presidenta y este mismo domingo, como preámbulo a dicho acto solemne, el mandatario colombiano Gustavo Petro se reunirá en el que fue el Teatro de la Ciudad, con la comunidad de su país que vive en México…

En el inicio de la semana, se espera la llegada del brasileño Luiz Inácio da Silva, el chileno Gabriel Boric; el cubano Miguel Díaz-Canel; el boliviano Luis Arce, el guatemalteco Bernardo Arévalo; la hondureña Xiomara Castro, el beliceño John Briceño, el dominicano Luis Abinader, el paraguayo Santiago Peña y el ghanés Nana Addo Dankwa…

Que también en preparación a la llegada del nuevo gobierno, el Congreso de la Unión declarará este domingo la validez constitucional de las reformas sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y sobre los derechos indígenas, con lo que el presidente López Obrador estará en posibilidad de promulgarlas el último día de su gobierno, antes de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum…

De esta manera, hasta el último día dirá que luchó por regresar el espíritu social a la Carta Magna aprobada en 1917, pues de las 20 reformas que propuso el pasado 5 de febrero en el 107 aniversario de la Constitución, pudo concretar quizá las que más resistencias enfrentaron…

SACAPUNTAS (El Heraldo de México)

* Anfitriona de la última gira conjunta*

Será la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la anfitriona de la última gira conjunta entre la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes a la medianoche termina su gestión como titular del Ejecutivo federal. Hoy, ambos inauguran en esa entidad la estación Chetumal del Tren Maya. Se prevé que haya discursos de despedida para el tabasqueño, y de bienvenida para Sheinbaum, quien el martes ya portará la banda presidencial.

La Corte, presente en toma de posesión

Nos dicen que los 11 ministros de la Suprema Corte, encabezados por Norma Piña, asistirán este martes a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México. Es decir, en la ceremonia de investidura estarán presentes los tres poderes, pese a los diferendos provocados por la aprobación de la Reforma Judicial.

Adelanta a la ONU políticas de Sheinbaum

Ante la Asamblea General de la ONU, la canciller Alicia Bárcena destacó la asunción de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Adelantó que con ella se profundizará el combate a la pobreza, la prosperidad compartida y la protección y respeto al medio ambiente. “Lo que ella dijo: ‘no llega sola, llegamos todas’”, asentó.

Lista para ser promulgada

Este domingo se promulga la constitucionalidad de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena, que encabezará a partir del martes Ricardo Trevilla. Para tales efectos, el Senado, presidido por Gerardo Fernández Noroña sesiona a las 16:00 horas; y la Cámara de Diputados, encabezada por Ifigenia Martínez, a las 19:00 horas.

Abre UNAM centro de acopio

Este lunes, la UNAM abre una campaña para apoyar a los damnificados por el huracán John, sobre todo en Guerrero. La casa de estudios, encabezada por el rector Leonardo Lomelí, instalará un centro de acopio en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, que permanecerá abierto de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas.

Otra persecución contra la UAS

Sigue el asedio contra la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahora, la Fiscalía del estado, a cargo de Claudia Zulema Sánchez Kondo, vinculó a proceso al rector Jesús Madueña Molina, por ejercicio indebido del servicio público. Por eso, le prohibió salir del país y le ordenó acudir cada mes ante la unidad de medidas cautelares.

Se complica su reelección

Se atoró la décimo tercera reelección de Francisco Hernández Juárez como dirigente del Sindicato de Telmex. La Secretaría del Trabajo no le ha querido dar la toma de nota, por incumplir con la cuota de equidad en su Comité Ejecutivo Nacional, entre otras irregularidades. Lleva 48 años como líder de ese gremio y quiere llegar a 52.

FRENTES POLÍTICOS (Excélsior)

1. Don nada. Carlos Manuel Merino, el gobernador interino de Tabasco, ha pasado inadvertido. Ya se va. Asumió el cargo en 2021, no por elección popular, sino por designio de su predecesor, Adán Augusto López. Su mandato estuvo marcado por la inexperiencia y la falta de autoridad, como lo demuestra que Tabasco, bajo su gestión, se hundió en los índices más altos de criminalidad, dejando a la población aterrorizada. Para colmo, su equipo es una bomba de egos desatados, protagonizando pleitos ridículos que sólo exhiben su incapacidad de gobernar. Si Tabasco sobrevivió, no fue gracias a él.

2. Continuidad total. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, no deja lugar a dudas: su gobierno será la secuela directa de la 4T que inició Andrés Manuel López Obrador. Desde Tepic, confirma que no habrá marcha atrás ni corrupción ni privilegios. Eso sí, con el “humanismo mexicano” y “los pobres primero” como bandera, promete que los programas de Bienestar llegarán hasta la Constitución. La doctora no escatima en promesas: más infraestructura, trenes, carreteras y el fortalecimiento del puerto de Nayarit. Su reto será levantar todo lo que prometió y no pudo el pésimo mandatario Miguel Ángel Navarro. Gracias.

3. Época de despedidas. Andrés Manuel López Obrador asegura irse “contento y tranquilo”, dejando como herencia una Constitución restaurada a sus “orígenes de justicia y libertad”. Con 20 reformas, promete devolver el sentido de bienestar que, asegura, los neoliberales le arrancaron. La “nueva” Constitución llevará los programas de apoyo al rango constitucional, un legado imborrable para el pueblo. López Obrador confía en Claudia Sheinbaum, su sucesora, destacando su preparación y experiencia. Al final, lanza un dardo al Poder Judicial: “No se dejen manipular”. Se va satisfecho.

4. Lady sonrisas. Luisa María Alcalde, nueva presidenta de Morena, dice que la “raíz” del partido es que todos puedan aspirar a ser felices. Así, sin rodeos, asegura que ésa es la “bella y noble causa” del movimiento. Parece una dosis de optimismo para un partido que, entre pleitos y reformas, no siempre pinta un escenario tan color de rosa. Luisa Alcalde, fiel al proyecto de López Obrador desde sus días en la UNAM, sube un peldaño más en su carrera meteórica. ¿Felicidad para todos? Suena lindo, pero gobernar es más que sonreír. Morena tendrá que demostrar que no todo es discurso, sino resultados. Y ahí sí, el que ríe al último, ríe mejor.

5. Diplomacia vintage. Alicia Bárcena, canciller de México, desempolva viejas ideas y propone reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Busca eliminar el veto de potencias como EU o Rusia, o al menos limitarlo en casos de genocidio y crímenes de guerra. Suena ambicioso, pero es un déjà vu diplomático: propuestas como ésta llevan décadas atascadas. En su discurso, Bárcena no se olvida de Ecuador, condenando la toma de la embajada mexicana en Quito en abril pasado, una violación flagrante del derecho internacional. Reformas o no, la diplomacia mexicana sigue jugando en ligas mayores.

FUERA DE TONO (Hernán Gómez Bruera / El Universal)

La oportunidad de Claudia

Sheinbaum sorprenderá a más de uno, pero también tomará tiempo verla plenamente en acción. No es fácil sustituir un liderazgo carismático y tan popular como el de López Obrador sin romper con él.

Fui a las mismas escuelas que Claudia Sheinbaum y sus hijos. Cursé la primaria en el Herminio Almendros, que estaba apenas a unas cuadras del Bartolomé Cossío, donde ella estudió. Eran colegios particulares del sur de la Ciudad de México, de clase media y corte progresista, donde antes que un pensamiento de obediencia, aprendías a pensar de forma crítica. Tuteabas a los maestros, podías cuestionarlos o pararte en una asamblea a decir lo que no te pareciera.

De niño, y luego de adolescente, cuando pasaba frente al Bartolomé para tomar el transporte público, ni por asomo hubiera pensado que de una escuela así podía surgir la próxima presidenta de México. Mucho menos que sería una mujer y una líder del CEU, ese movimiento estudiantil que veíamos con interés y admiración. Todo eso, junto a su formación intelectual y científica, nos hace sentir a varios identificados con Claudia.

No solo por tener el corazón en el lugar correcto, sino también porque en su formación posee los recursos para evitar el pensamiento dogmático que caracteriza a ciertos cuadros de la izquierda y el obradorismo. Porque la formación de Claudia le permitirá actuar a partir de un pensamiento estructurado y una racionalidad necesarias en esta segunda etapa de la 4T.

A mí y a muchos nos ha agradado el discreto encanto de su sencillez, la ausencia de esa grandilocuencia tan frecuente entre muchos políticos, y la manera como tiene los pies bien plantados en la tierra. Ojalá el poder no le haga perder esas cualidades.

Pienso que Claudia sorprenderá a más de uno, pero también que tomará tiempo verla plenamente en acción. No es fácil sustituir un liderazgo carismático y tan popular como el de López Obrador sin romper con él (cosa que ni puede ni debe hacer), sin comprometer la unidad del partido o sin generar un problema de gobernabilidad.

Después de toda una vida como luchador social y dirigente político, no debe ser fácil para AMLO entender realmente que le toca dar un paso al costado. Lo hemos visto en estos cuatro meses de transición en los que el presidente parece haber sentido que debía ejercer una suerte de tutela sobre Claudia, lo que redujo considerablemente su margen de maniobra y la obligó a invertir un valioso tiempo en numerosas giras con el Presidente.

Seguramente ella hubiera preferido dedicarse de lleno a planear su próximo gobierno, a reunirse con actores clave y a formar la estructura administrativa necesaria para operar. En cambio, fue el presidente y su agenda quienes marcaron la pauta, incluso con una reforma judicial que hoy genera una enorme incertidumbre jurídica y un clima económico poco favorable. Difícilmente una gobernante querría iniciar una gestión así y apostar de esa manera el capital político de la última elección.

Son varias ya las voces que —desde su misoginia, mala leche y ganas de que le vaya mal—, ya ven en Claudia a una simple “gerente” que se dedicará a administrar decisiones tomadas por un hombre, como si no pudiera tener capacidad política, visión y liderazgo. Nada más falso.

Lo que toca ahora es darle una verdadera oportunidad a Claudia, ser pacientes y confiar en ella.

Por decisión de EL UNIVERSAL, me despido hoy de estas páginas agradeciéndole a su directiva el valioso espacio. A ustedes, queridos lectores, gracias por haberme acompañado todos estos años. Seguimos y no claudicamos.

GRAN ANGULAR (Raúl Rodríguez Cortés / El Universal)

*Las urgencias de la primera Presidenta de la República

La semana que inicia tiene un día, pasado mañana martes primero de octubre, que quedará registrado en el calendario histórico del país con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer Presidenta de México, después de 65 hombres en el cargo y de 200 años de vida independiente.

Ese cambio que igual toca lo político que lo social y cultural, viene acompañado de otro que se significa como un cambio de régimen, lo que no es otra cosa que el cambio de varias de las reglas del juego plasmadas en nuestro pacto social.

La investidura de Sheinbaum ocurre en un país que ya no es el mismo de hace seis años, cuando inició esa mudanza con Andrés Manuel López Obrador, a quien ya le restan menos de 48 horas de gobierno, plazo que muchos esperan con ansiedad que ya se cumpla y que muchos otros lamentan.

Sheinbaum tomará las riendas del país después de ganar las elecciones con una legalidad incuestionable (a pesar del inverosímil y exagerado “conteo ciudadano” que desde los sectores más reaccionarios del país publicita en redes sociales la rocambolesca conclusión de que fue producto de un fraude) y de obtener una legitimidad sin precedente avalada por 36 millones de votos.

Esa legitimidad abonará, por supuesto, en una eficaz atención de los ya de por sí pesados deberes del cargo. Pero la presidenta Sheinbaum deberá enfrentar en lo inmediato urgencias derivadas de decisiones tomadas todavía por AMLO, algunas coyunturales, otras de fondo.

Las papas calientes para Sheinbaum

Entre las urgencias de fondo, sobresalen las financieras, generadas por el financiamiento de los programas sociales, por los vencimientos de una deuda externa e interna que pasó este sexenio de 8.3 billones de pesos a 14.9 billones de pesos, esto es, 6.6 billones de pesos más, un crecimiento de 44%; por el déficit público de 1.6 billones de pesos equivalente al 6% del PIB y por la crisis de confianza que todo lo anterior genera entre los actores económicos nacionales y extranjeros.

Por si esto fuera poco, el viernes pasado se conoció la renuncia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio a quien, en días pasado, la propia Sheinbaum había ratificado. Yorio, en esa posición, fue el amarre generador de confianza con los acreedores del país, pero Rogelio Ramírez de la O, también ratificado como titular de Hacienda, reclamó para sí el nombramiento de gente de su confianza en posiciones clave de su encargo. Yorio optó por un puesto en un organismo financiero internacional no precisado y al parecer deja el espacio a Edgar Amador, quien fungía como asesor personal de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja y quien fuera secretario de Finanzas de la CDMX durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esa filiación levanta cejas entre sectores radicales de Morena, más aún por las acusaciones de presuntos malos manejos en empresas fantasma que llevaron a la inhabilitación de Amador. Todo esto en detrimento de los necesarios mensajes de confianza que en este escenario debe enviar el nuevo gobierno.

Adiós Andrés, Bienvenida Claudia (Onel Ortiz Fragoso / El Heraldo de México)

El 1º de octubre, Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera Presidenta de México. Se ha dicho y escrito muchas veces que será un hecho histórico

El 1º de octubre, Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera Presidenta de México. Se ha dicho y escrito muchas veces que será un hecho histórico, que marcará un antes y un después. El “antes” ya lo sabemos, lo interesante es indagar en el “después”.

Sus mensajes en el Congreso de la Unión y en el Zócalo serán importantes; materia prima para los titulares y notas de los medios de comunicación y redes sociales. Los ojos de la opinión pública nacional y de buena parte de la internacional estarán atentos a la forma y al fondo de estos mensajes, incluidas las crónicas irónicas y las notas de color. Sin embargo, más que las palabras, hay que estar atentos a los hechos.

Claudia Sheinbaum no tendrá luna de miel con la sociedad, ni periodo de gracia o etapa de transición de cien días. Iniciará su sexenio a tambor batiente. La decisión de aprobar, a matacaballo, las reformas constitucionales de López Obrador en materia del Poder Judicial y la Guardia Nacional, así como temas de la agenda, como el de los normalistas de Ayotzinapa, evaporaron el periodo de gracia del nuevo gobierno.

Sheinbaum asumirá el poder con gran legitimidad, legalidad y fuerza, pero no en el ambiente festivo, democrático y cordial de hace seis años. El 2 de octubre, o incluso desde la madrugada del 1º, sobre su escritorio en Palacio Nacional habrá una larga lista de pendientes. ¿Qué atenderá primero: lo urgente, lo importante o todo lo demás?

El fin del cicloComo cada seis años el próximo martes llegamos al final de un ciclo y el comienzo de otro. Sin embargo, hoy más que nunca resulta importante (Martha Gutiérrez / El Heraldo de México)

Como cada seis años el próximo martes llegamos al final de un ciclo y el comienzo de otro. Sin embargo, hoy más que nunca resulta importante reflexionar las condiciones en las que Andrés Manuel López Obrador entrega el país, el nivel de riesgo en el que actualmente nos encontramos los mexicanos y en como fue que llegamos a esto.

Necesitamos iniciar la evaluación del gobierno de López Obrador, a quien no podemos regatear que aprovechó muy bien que la vieja historia del PRI y del PAN estaban agotadas. Entonces, nos propuso un cambio, nos dijo que acabaría con la corrupción, que por el bien de todos primero los pobres, segmento a los ciudadanos, y además, nos prometió que el país crecería a tasas del 6% anual y que México sería un modelo democrático mundial.

Le creímos, y nos engaño a todos. A pesar de eso, seis años después le aceptamos a su candidata, y 35 millones de personas le compraron el discurso del 2o Piso de la 4T. Pero cuando hacemos una reflexión de fondo nos damos cuenta de que todo fue una tolvanera de humo, y que la Cuarta Transformación para nada modificó ninguna estructura del poder, ni de la economía del país.

Que toda esa narrativa terminó por convertirse a lo largo de 6 años en un ejercicio de propaganda ideológica permanente y que en realidad no se llevó a cabo ninguna transformación estructural. Lo único que hizo López Obrador fue una redistribución del gasto público priorizando sólo aquello que era importante para él y su consolidación electoral, y eso, solamente lo podía lograr repartiendo dinero a un pueblo con enormes necesidades económicas.

Por eso no le importó dejar en ruinas la Salud, la Educación, la Seguridad, el Campo, la Economía, la Infraestructura Carretera y destruir el funcionamiento del aparato gubernamental. AMLO necesitaba obtener a toda costa dinero en efectivo para repartir.

Esa es la realidad. Crear valor, progreso y crecimiento para el país y para los mexicanos nunca fue importante. Todo el esfuerzo desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta la Mañanera del pasado viernes 27 de septiembre, estuvo orientado a seguir repartiendo dinero para continuar consolidando la base electoral.

FÁBULAS (Sabina Berman / El Universal)

Claudia: más nueces y menos ruido

Sheinbaum sí continuará las líneas marcadas por su padre político, porque está de acuerdo con ellas, pero al mismo tiempo añadirá un segundo piso a su proyecto.

Me llega una invitación personal e intransferible para la toma de posesión de la Presidenta, estando yo entre pingüinos, en la Antártica.

—Carajo –suspiro.

Y mi primer impulso es quitarme el traje de material de rompevientos, los guantes y las botas, disfrazarme de persona de ciudad, y asistir. Nunca se repetirá la ocasión de la primera mujer tomando posesión de la Presidencia.

Y sin embargo no es así de fácil. Tendría que montarme a un barco, cruzar mar 5 días para salir de la zona de hielo polar, y luego cruzar cielo en dos vuelos. Solo el número de los días de la vuelta me hace desistir del intento.

Así que sentada en una piedra entre pingüinas a punto de expulsar su primer huevo del año, escribo mi felicitación a Claudia Sheinbaum y a mi patria, México, por este evento que hará historia.

No lo dudo: seguirán los cambios hacia la Izquierda, es decir: hacia más democratización, pero acaso los cambios de mayor trascendencia serán los cambios que feminizarán al país. Ya se sienten llegar desde lo formal hasta lo sustantivo.

El trato de Claudia es simplemente menos rijoso que el de Andrés Manuel, le gusta mucho menos el conflicto y sus espectáculos, y tiene menos combates personales pendientes.

Como buena mujer que nació y creció en una cultura machista, sabe circunnavegar la eterna necesidad del macho de marcar su jerarquía superior ante otros machos; lo que no quiere decir que deja pasar los retos, solo que responde a ellos de forma estratégica. Mujer de poder, mueve una pieza en el tablero y ve suceder los resultados sin jactarse.

Así por ejemplo resolvió la crisis de la vacunación durante la pandemia. Abandonó los torpes lineamientos nacionales, se sentó a planear con una computadora sobre el regazo y sus propios técnicos, y en dos días la vacunación en la CdMx fluía con un ritmo impecable.

Así resolvió también la desigualdad de la Izquierda en los medios comerciales durante la campaña electoral. Colocó en cada mesa de análisis un vocero bien articulado, y con esa simpleza cambió el desequilibrio.

Y así ha resuelto una multitud de escollos. Mueve otra pieza en el tablero del poder, ve suceder los efectos, nunca los presume.

Además, venturosamente, es verdad que Claudia no llega sola al poder presidencial. Llega precedida por 6 años en que México se acostumbró a ver mujeres tomando decisiones y tomando la palabra pública, gracias a que en el año 2018 se volvió ley la paridad en los congresos del país y se volvió regla en los gabinetes de la Izquierda.

Llega además rodeada de un equipo donde las mujeres feministas son una mayoría. Jóvenes, muy bien preparadas, acostumbradas al estilo de la Jefa, así la llaman, un estilo de mando exigente, donde las cifras son la prueba de la eficacia.

—Cada mañana se despierta y abre su computadora aún en la cama y revisa cifras y más cifras —me lo confía una colaboradora. —Los números son su Biblia.

—La disciplina es la marca de Claudia —me lo dice otra. —Trabajar para ella es aceptar un rigor militar.

—Casi no duerme —me lo dice una tercera. —En la madrugada lee todo cuanto le escriben por whatsapp y lo que se escribe en la prensa sobre su trabajo. Aunque solo contesta lo que le parece imprescindible de ser respondido.

Y tiene la agenda feminista clara en su cabeza, según ella misma lo ha declarado. Abolir la violencia contra las mujeres y aumentar los servicios pro-familia.

Sí, ya se sabe, la Derecha estrenó hace unas semanas su enésima versión de la ya vieja y cansina historia que narra que López Obrador es un dictador: ahora aseguran que seguirá gobernando por la interpósita persona de Claudia, y que eso no dejará de suceder excepto si Claudia “se rebela”.

Lo verán solo en sus sueños. Esta es otra forma de gobernar con marca de mujer que todavía no conocen. Lo dicho: una forma despreocupada del machismo y sus eternas confrontaciones.

Claudia sí continuará las líneas marcadas por su padre político, porque está de acuerdo con ellas, pero al mismo tiempo añadirá un segundo piso a su proyecto. Habrá más construcción de infraestructura y más ayudas sociales; más ciencia, educación y feminismo: para ello ha inaugurado una flamante Secretaría de la Ciencia y una flamante Secretaría de la Mujer, precedidas por mujeres serias y capaces en cada campo; y habrá mayor disciplina y menos palabras.

Más nueces y menos ruido.

Le deseo toda la suerte a Claudia (nunca estorba la suerte) porque su éxito será el de todos (y en especial el de todas).

MIOCARDIO (Claudio Ochoa Huerta / El Universal)

La disputa por el Canal del Congreso

Villamil convirtió al Sistema Público de Radiodifusión en la oficina reina de las obras fantasma, con decenas de antenas transmisoras no instaladas y el mismo número de juicios perdidos con daños millonarios al erario.

Durante este sexenio que está a punto de terminar, la televisión pública del país tocó niveles de degradación nunca antes vistos. La lambisconería fue total en los contenidos. Mensajes propagandísticos a toda hora. Sesgo en la información de los noticieros y una balanza inclinada a favor del poder y sus aplaudidores. Lo mismo uno podía encontrarse a Edy Smol, con su peculiar vestimenta, bailando con la exfiscal Ernestina Godoy y la esposa de Martí Batres, que a Jenaro Villamil entrevistando suavemente a Hugo López-Gatell, como si cientos de miles de mexicanos no estuvieran padeciendo su incompetencia en la pandemia de Covid.

Y qué decir de la administración de los recursos. El propio Villamil convirtió al Sistema Público de Radiodifusión en la oficina reina de las obras fantasma, con decenas de antenas transmisoras no instaladas y el mismo número de juicios perdidos con daños millonarios al erario, como lo revelé en su momento en Latinus.

La próxima Presidenta no parece, como en otras tantas cosas, querer eliminar el cáncer central y ya repartió a otros propagandistas, aunque más jóvenes, las direcciones de esos canales, menos el del Congreso que hasta hace unas semanas había librado la avalancha del poder, pero viene una disputa.

El primero que vio oportunidad al oler la sangre fue Adán Augusto López. El coordinador de Morena en el Senado comenzó a mover los hilos para que le pidieran la renuncia al director Eduardo Fernández a pesar de que fue reelecto para el cargo durante cuatro años en abril pasado y a través de una comisión bicameral que precisamente tenía el objetivo de blindarlo.

Luego, Andrea Chávez, senadora por Chihuahua y amante del protagonismo comenzó a presumir en sus redes al Canal del Congreso, invitando con mucho ímpetu a que la gente siguiera las transmisiones de las reformas recientes a través de esa vía, cosa que prácticamente ningún otro legislador hace. Pero Adán ignoró dos cosas.

Primero, que Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, metió las manos por Eduardo Fernández. Defendió que él era la única persona que podía sacar adelante la transmisión de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el próximo martes 1 de octubre. Que tenía la experiencia y el conocimiento necesario. Y segundo, que Ricardo Monreal es promotor de Fernández desde que estaba en el Senado. A través de él, Monreal le dio una verdadera importancia al canal con el suministro de los recursos necesarios.

Igual que a Fernández, le solicitaron la renuncia al director de Producción, Juan Carlos Becerra. El Canal del Congreso tiene cerca de 100 empleados y sus puestos se convertirán en carne codiciada entre la manada morenista a partir del 2 de octubre, después de haber hecho brillar a la señora

