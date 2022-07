Colonos de la Renacimiento acuerdan cierre total del tiradero municipal (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Vecinos de la agencia Renacimiento de la Villa de Zaachila, acordaron el cierre total del acceso al tiradero municipal.

Luego de que habían decidido que solo los municipios de Zaachila, Oaxaca, San Martín Tilcajete y San Bartolo Coyotepec, podrían seguir tirando sus desechos, finalmente, ayer por la noche determinaron cerrarlo a todos.

Señalan que el responsable de esta situación es el edil de la Villa de Zaachila, Rigoberto Chacón, quien hasta hoy no ha atendido sus demandas, entre estas, el inicio de obras que se requieren en toda esta zona.

También lo acusan de no haberlos tomado en cuenta en esta decisión de no permitir el paso a los demás municipios, al sostener que ellos no tendrán ingresos si se cierra el tiradero.

Cabe precisar que el gobierno estatal ni municipal de la capital oaxaqueña, no han informado sobre posibles alternativas o una solución a esta problemática.

Sarai Jiménez