Colocan banda a reina de la Comparsa de los Viejos 2026 (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de febrero. En el tercer domingo de carnaval, colocaron la banda a la reina del Carnaval Putleco 2026, soberana de la Comparsa de los Viejos, la señorita Norma Alitzel González Hernández.

La banda fue puesta por el presidente municipal, Próspero Francisco Cruz Ricardo, acompañado por integrantes del Cabildo Municipal y la reina de la Comparsa de los Viejos 2025, Ilse Daniela Zárate Luna.

En su mensaje, la reina del presente año, Norma Alitzel González, recordó que desde pequeña soñó con representar a la soberana de la Comparsa de los Viejos.

“El día de hoy se está cumpliendo este sueño, sueño que empezó a vivir a los 5 años de edad, siendo la reina infantil del Jardín de Niños, María Montessori, del místico barrio Campo de Aviación, barrio que me vio nacer y crecer orgullosa de él, que sin duda alguna hoy es fundamental, en este sueño hecho realidad”, agregó.

Agradeció el apoyo de los habitantes del barrio Campo de Aviación y familia, para lograr el sueño y acompañarla durante el reinado que apenas inició. Al mismo tiempo, a la Comparsa de los Viejos por la oportunidad de representarlos como su reina.

Por su parte, el presidente municipal de Putla, Próspero Francisco Cruz Ricardo, recalcó que el Carnaval Putleco es uno de los más grandes del país, después del Carnaval de Veracruz, por el trabajo coordinado entre el gobierno estatal, municipal, mayordomos y respaldo de los habitantes.

“Este procedimiento que nos llevó a hacerlo de esta manera, derivado de múltiples ataques que se hacían a las participantes e inclusive de la inconformidad que generaba los resultados; por eso acordamos, que fuera de manera directa, por este procedimiento, por eso hoy tenemos reina. Agradecerle que haya aceptado la invitación, y arriesgado a participar. Reconocer esa valentía, y esperamos que todas las opiniones sean un marco de respeto”, expresó.

Por la noche, se realizó el concurso de la elección, siendo el presidente municipal de Putla, Pancho Chilapa, quien coronó a Sheila Andrea 1ª, como la reina de la Calle Jalisco del Carnaval Putleco 2026, y como princesa a Denis Vallejo.

