Coesida conmemora el Día Internacional del Condón (17:30 h)

San Bartolo Coyotepec, Oax. 13 de febrero. Con el fin de incentivar el uso adecuado del condón en todos los encuentros sexuales, el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida), en coordinación con la Secretaría de Turismo de Oaxaca (Sectur), Grupo de Apoyo “Amemos VIHvir” A.C. y Transverso, conmemoran el Día Internacional del Condón con diversas actividades.

La directora general del Coesida, Gabriela Velásquez Rosas, indicó que es de suma importancia dicha conmemoración, ya que el condón es un aliado esencial en la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

A través de su programa “Diversidad Sexual”, el Consejo trabajó en conjunto con el titular de la Sectur, Juan Carlos Rivera Castellanos, para brindar material de prevención a 16 empresas turísticas catalogadas como “Empresas Incluyentes LGBTTTIQ”.

Por lo anterior, el encargado del programa y capacitador del Coesida, Francisco Contreras Méndez, mencionó que el condón no estropea los encuentros sexuales, por el contrario, si se aprende a utilizar de manera correcta, tanto en los encuentros ocasionales, como en los habituales, no sólo puede evitar un embarazo no planeado, sino que además previene ITS como el VIH.

Por su parte, las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) Transverso A.C. y el Grupo de Apoyo “Amemos VIHvir” A.C., las cuales han trabajado de la mano con el Coesida en temas de prevención, harán entrega de condones a la población en general con el fin de hacer conciencia sobre la importancia de su uso en todos los encuentros sexuales (anales, vaginales u orales).

Velásquez Rosas puntualizó que para dichos eventos, se brindaron un total de 17 mil condones, de los cuales, 13 mil se destinaron a las “Empresas Incluyentes LGBTTTIQ” y otros cuatro mil a las OSC.

La también responsable del Programa Estatal de VIH/Sida, exhortó a toda la población a hacer uso correcto del condón, con el fin de evitar la transmisión del VIH, Sífilis, Hepatitis “C” u otras ITS.

Cabe recalcar que dicha conmemoración fue propuesta y establecida en el año 2012 por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation) y es acogida en más de 31 países, incluido México. La fecha de su conmemoración se seleccionó por ubicarse en vísperas del Día del Amor y la Amistad o de San Valentín; por lo que se celebra el 13 de febrero de cada año.

