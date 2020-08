CNDH dio cargo a agresor de mujeres; tras críticas, lo despiden (23:15 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. A sólo siete días de haber sido elegido como director de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el organismo autónomo decidió cesar a Arturo Tapia, tras las críticas que se generaron por su participación en la agresión a una mujer en 2019.

A través de sus redes la CNDH dio a conocer su postura: “La CNDH no tolera ningún tipo de violencia de género y se encuentra siempre del lado de las víctimas. Informamos que Arturo Tapia Lugo no ocupará el cargo de Director de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social”.

En 2019, Arturo Tapia fue acusado de agredir a una mujer en una tienda del Tren Suburbano en Tlalnepantla, Estado de México, cuando adquiría accesorios para su teléfono celular. En ese momento, se viralizaron videos de cuando propinó un “manotazo” a la empleada, a quien insultó previamente.

En esa ocasión, la mujer y otras dos compañeras de trabajo denunciaron la agresión y levantaron un acta en el Ministerio Público de la localidad, sin embargo, no prosperó al no existir daños.

En entrevista con La Razón el pasado 12 de agosto, Arturo Tapia señaló que en ese momento las tres empleadas lo agredieron de manera verbal al entrar en la tienda, al grado de discriminarlo por motivos de género y raza.

“Las chicas me dijeron groserías, indio y prieto. Después del ataque como no le provoqué a nadie ninguna lesión, no hubo materia de nada”.