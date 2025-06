CNBV toma control de CIBanco e Intercam tras acusación de EU sobre lavado de dinero para cárteles (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de junio. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, esto después de que las instituciones fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de EU de lavar dinero para cárteles mexicanos.

El regulador explicó que esta acción tiene como fin proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, aclaró la CNBV en un comunicado.

La Comisión remarcó que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y colaborarán para “propiciar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”.

¿De qué acusa el Departamento del Tesoro a CIBanco e Intercam?

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam Banco y a la casa de Bolsa Vector por su presunta relación con el tráfico de fentanilo.

Por ello, en un plazo de 21 días quedarán prohibidas las transacciones de instituciones financieras de EU con CIBanco, Intercam y Vector.

Tras las acusaciones, las tres instituciones descartaron realizar prácticas en contra de la legalidad. Específicamente, CIBanco argumentó que cumple con todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

El Departamento del Tesoro de EU acusó a CIBanco e Intercam de permitir operaciones mediante las cuales se compraron precursores químicos para la producción de fentanilo. (Fotoarte El Financiero)

En el caso de Intercam, la institución resaltó que “opera con normalidad y seguiría apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre”.

En un comunicado sostuvo que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió a las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos y aclaró que no recibió las pruebas de presuntas operaciones fraudulentas por parte de las instituciones financieras mexicanas. Esto fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este jueves.

“No hay pruebas, son dichos. ¿De dónde está el lavado de dinero? ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea”, afirmó.

Claudia Sheinbaum reclamó que esta no es la primera vez que, a su juicio, el Gobierno de Estados Unidos actúa contra intereses mexicanos sin pruebas, al recordar el arresto del general Salvador Cienfuegos, quien fue señalado por la DEA bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

“Ni lo negamos ni lo aceptamos: Sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas, ya sea de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hubo lavado de dinero, se actúa (…) Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, concluyó.

ABM rechaza que haya ‘riesgo sistémico’ por intervención a CIBanco e Intercam

La estabilidad del sistema financiero mexicano no está en riesgo ante la intervención a dos instituciones bancarias por parte de la CNBV, luego de presuntos actos de lavado de dinero acusados por Estados Unidos, señaló la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Estas situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado”, resaltó a través de un comunicado.

Para la ABM, la intervención de la CNBV busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que cumplen con los estándares regulatorios.

“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, destacó.

La Asociación de Bancos de México aseguró que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias y con las instituciones agremiadas a fin de proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario.

