Clouthier responde a Buenrostro: Quien critica extensión en consultas no entiende el proceso (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Tatiana Clouthier, extitular de la Secretaría de Economía, respondió a señalamientos hechos por Raquel Buenrostro, quien la sucedió en el cargo, en relación al proceso que se ha extendido de consultas sobre el sector energético bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La extitular consideró que son necesarios algunos matices con respecto a las declaraciones de Buenrostro en el Senado de la República.

“No es malo que una consulta se extienda. Quien tiene esa concepción tiene un desconocimiento, una falta de comprensión, de lo que es el proceso. Cuando la consulta se extiende quiere decir que el diálogo continúa, que no está rompiéndose la parte del diálogo para ir a un proceso que ya implica situaciones jurídicas, como lo viene siendo el panel. Bendita extensión de la consulta, que permite seguir sosteniendo el diálogo y no de la otra manera”, apuntó en entrevista con W Radio.

“Bendita extensión del tiempo, porque esto quiere decir que los socios entienden lo que acaba de decir Carlos Slim, que se necesitan las tres naciones, que las tres naciones se tienen que coordinar y trabajar de forma conjunta porque la economía de las tres está ya integrada. Quien lo pone de otra manera es que no tiene comprensión del proceso o no lo acaba de entender”, insistió.

A principios de octubre concluyeron los 75 días de tiempo mínimo requerido para las conversaciones, y se informó que las negociaciones. Por ello, los tres países acordaron una nueva extensión, que equivale al mismo periodo de días para que las consultas continúen.

El miércoles, ante cuestionamientos de senadores sobre cuál era la situación actual del proceso de las consultas con los socios comerciales, Buenrostro explicó que el equipo de la Secretaría de Economía que llevaba el caso no entregó de manera satisfactoria las respuestas a las dudas que tiene Estados Unidos y Canadá respecto a las leyes mexicanas en temas del sector energético. Y añadió que la Secretaría de Economía no citaba, o no le pedía toda la información al sector energético.

Al respecto, Clouthier señaló que responder de manera no satisfactoria para los socios no era algo malo, pues solo significa que se esperaban nuevas respuestas.

Además, la exsecretaria consideró que en la respuesta de Buenrostro sobre las citas al sector energético no tuvieron matiz.

“Habría que aclarar donde dice que la coordinación no se citaba al sector energético, lo cual es totalmente falso. Personalmente atendí todo lo que tenía que ver con el sector energético vinculado a las consultas, con el abogado Orlando Pérez y el abogado que puso la Secretaría de Economía, con quien estuvimos teniendo las reuniones”, abundó para W Radio.

Y explicó que la Secretaría de Economía es el abogado que representa al Estado Mexicano en la negociación bajo el T-MEC, pero quien provee la información es el área de la Secretaría de Energía (Sener), liderada por Rocío Nahle.

“Quienes proveen la información son los responsables del tema, que en este caso sería toda el área concerniente a Sener, que pasa por el tema de gas, que pasa por el tema de Pemex, por CFE, por la Secretaría de Energía en su conjunto, y esta parte de la coordinación me parece que es facciosa y es mentira. Se citó, lo hice personalmente y cuando no tuve la respuesta que requerí acudí al Ejecutivo para que me apoyara y que decidiera quien y cómo se atendía este tema”, puntualizó Tatiana Clouthier.

Tatiana Clouthier fue titular de Economía y anunció su renuncia el pasado 6 de octubre, en una conferencia matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los temas más importantes que dejó pendientes para quien tomara el timón en la Secretaría es el proceso de consultas de solución de controversias que se lleva a cabo con los socios comerciales del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las renuncias y despidos de Buenrostro

A su llegada a la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro pidió la renuncia de varios funcionarios.

En específico, se trató de cuatro directores generales y de un jefe de unidad, a quienes cuestionó su integridad personal, acusándolos de ocultar información y amenazándolos con levantarles actas administrativas si es que no entregaban ‘bien’, informaron a El Financiero fuentes con conocimiento del tema. Algunos de ellos fueron despedidos y otros renunciaron.

Al respecto de todas las salidas en la Secretaría de Economía, al ser cuestionada sobre su visión, Tatiana Clouthier destacó que hay “bendita libertad” para que cada funcionaria elija con qué equipo desea trabajar. Recordó que cuando ella misma relevó a Graciela Márquez en la misma secretaría, pudo trabajar con el equipo que la doctora había dejado.

Sin embargo, sí consideró que Buenrostro al contestar a esta preocupación del Senado, lanzó ataques en lugar de defender su postura.

“(Raquel Buenrostro) en una manera de defensa, hay una manera de atacar, en lugar de decir con toda la responsabilidad y con toda la libertad cuando algo se hace de forma sana, es decir, ‘tenía y tengo la libertad de formar mi propio equipo y así lo decidí, ¿cuál es el problema?’”, declaró en W Radio.

En tanto, Clouthier sí consideró que hubo una intención de intentar embarrar a la administración anterior, a cargo de ella, para justificar los despidos.

El Financiero/Fotos:Especial /Cuartoscuro

