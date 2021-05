Claudia Sheinbaum recibe su primera dosis de la vacuna contra Covid-19 (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de mayo. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

La vacunación se llevó a cabo en las instalaciones de la Preparatoria 5 de la UNAM en Tlalpan, lugar en el que reside Sheinbaum. De acuerdo a su Twitter se formó y le tocó el turno 178. Además, recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech.

A su salida la Jefa de Gobierno platicó con los medios de comunicación sobre su experiencia en la vacunación. Compartió que no tuvo ningún efecto secundario después de la aplicación del biológico y que llegó desde las 9:15 AM sin acompañante. “El mensaje es no dejen de aplicarse la dosis la vacuna es importante para bajar los contagios de COVID-19. La ciudad ha vivido un largo proceso con el COVID-19”.

24 Horas/Foto: Twitter @ClaudiaShein

