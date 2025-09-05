Claudia Leticia Garfias, diputada de Morena, acusa a compañeros de partido por agresión y abuso sexual en Acolman (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. La diputada federal de Morena, Claudia Leticia Garfias Alcántara, denunció haber sido víctima de una agresión violenta y abuso sexual en Acolman, Estado de México. Durante una conferencia de prensa, responsabilizó al diputado local de su partido, Osvaldo Cortés Contreras, y a la presidenta municipal Blanca Guadalupe Sánchez Osorio de los hechos ocurridos el 12 de agosto.

Garfias relató que un grupo de encapuchados, presuntamente enviados por Cortés Contreras, irrumpió en sus oficinas distritales mientras se encontraban en remodelación. Durante el ataque, aseguró, sus hijos y colaboradores fueron golpeados, mientras que ella fue violentada físicamente y sufrió tocamientos indebidos.

Diputada Claudia Leticia Garfias denuncia agresión en Edomex

De acuerdo con el testimonio de Claudia Leticia Garfia Alcántara, todo comenzó cuando elementos de seguridad pública cercaron sus oficinas en Acolman. La diputada afirmó que dicho operativo fue instruido por la alcaldesa Blanca Sánchez Osorio.

Posteriormente, un grupo armado descendió de varios vehículos y, tras recibir órdenes del chofer del diputado Cortés, comenzaron las agresiones. Los hijos de la legisladora resultaron lesionados, y varios colaboradores presentaron heridas graves.

Diputada de Morena Claudia Leticia Garfias denuncia agresión en Acolman. / Foto: Claudia Leticia Garfias en Facebook

Garfias narró que durante el ataque fue golpeada y manoseada por uno de los sujetos, quien le advirtió que actuaba en nombre del legislador local. La diputada apareció con vendajes al momento de dar su testimonio público.

Quiénes son los acusados por la diputada de Morena

La legisladora responsabilizó directamente a:

Osvaldo Cortés Contreras, diputado local de Morena en el Estado de México.

Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, presidenta municipal de Acolman.

El chofer del diputado Cortés, señalado como quien coordinó parte de la agresión.

Garfias aseguró que no es la primera vez que recibe ataques y amenazas, por lo que hizo responsables a los mencionados de cualquier daño que pudiera sufrir ella, su familia o su equipo de trabajo.

Denuncia presentada en la FGR por agresión en Acolman

Tras los hechos, la diputada presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Explicó que busca que se investigue a fondo, ya que considera que el ataque forma parte de un patrón de violencia política en su contra.

Hasta ahora, ni el diputado Osvaldo Cortés ni la alcaldesa Blanca Sánchez han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. El caso permanece bajo revisión judicial y en espera de avances procesales.

Diputada de Morena Claudia Leticia Garfias denuncia agresión en Acolman. / Foto: Claudia Leticia Garfias en Facebook

La denuncia de Claudia Leticia Garfias pone nuevamente en foco la violencia política en el Estado de México, particularmente contra mujeres en cargos públicos. La legisladora exigió justicia y mayor protección, al advertir que su familia y equipo se encuentran en riesgo.

El proceso legal se mantiene en curso en la FGR, mientras crece la expectativa sobre las respuestas de los señalados y las acciones que emprendan las autoridades.

