Claudia de gira y la ciudad sin embargo se mueve: Daniel Molina (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. No debe sorprendernos que la actividad de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum debe de ser extenuante. Administrar la ciudad más grande del país y de las más pobladas en el mundo, no debe de ser cosa fácil. Solo para dimensionar lo antes escrito vamos a lo siguiente.

La ciudad de México tiene 9.2 millones de habitantes según el último censo del INEGI, pero si a esto le quiere sumar, la interacción de la población flotante con el estado de México principalmente, aumenta considerablemente en muchos millones.

Usted puede imaginarse el flujo de tanta gente, cuántas necesidades se requieren cubrir en cuanto a mantenimiento de infraestructura y de servicios.

Tenemos un metro que transporta continuamente un promedio de 3 millones de personas en hora pico. Así, que si un día se detiene, cuanta gente emergería de los túneles para incorporarse a las calles. Para seguir hablando del espacio, qué pasa cada vez que hay un temblor o, simulacro. Las calles y avenidas, se tapizan de transeúntes intentando caminar unos contra otros.

Ahora, hablando de abastecimiento, los camiones de carga, ingresan a la ciudad a todas horas. Estos transportes de insumos ponen en riesgo a la población todos los días, pero se han convertido en un mal necesario, ya que el abasto no se puede detener. Y hablando de alimentación, qué tal el comercio en la vía pública. Aclaro, comercio envía pública, que no es lo mismo que comercio informal. Este comercio también cumple una función vital e importante en la ciudad de México y, a pesar de que muchos habitantes no están de acuerdo, también se convierte en un mal necesario para cubrir temas de alimentación.

Por terminar el comentario con lo que requiere administrar la Jefatura de Gobierno, no podemos dejar de hablar de los baches. Si, aquellos que son parte de todas las administraciones públicas. Esos deteriores en las calles que nunca tendrán fin. Aquellos, que se vuelven caja chica y un gasto o consumible para seguir gastando en las administraciones. Dirían por ahí, con copete o sin copete, chiste local para los que conocen el sector.

Así, que mientras esto sucede en la ciudad más poblada de nuestro país y capital de México, la jefa de gobierno está de gira. El viernes pasado en Campeche, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, después Guanajuato invitada como reconocimiento al Ciudad de México en el próximo Festival Cervantino, Baja California y Colima, para estar presente en la toma de protesta de las próximas gobernadoras de morena.

Esta gira, todo con recursos propios, así lo comentó en sus redes sociales la Dra. Claudia Sheinbaum, pero aquí el tema no es lo que se gasta en viajes, sino lo que se deja de generar o, más bien de atender en la ciudad que administra.

Por cierto, sus videos en redes sociales, aun le faltan mucho, pero mucho para llegar a tener imagen por este medio, o usted qué opina.

Zona Rosa, en la Alcaldía Cuauhtémoc y, Las Vegas.

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, se aventó la puntada de presentar un proyecto para iluminar las calles de la Zona Rosa, con algo parecido de la calle techada en Las Vegas Nevada.

Primero habría que entender, que un proyecto de este tipo no se realiza en treinta días, tiempo en cual ha estado en el cargo. Y como la presentación de todos estos proyectos, nunca se dimensionan los verdaderos alcances, económicos, costos de mantenimiento, pero sobre todo el beneficio social, ya que no olvidemos que son recursos públicos.

Si este proyecto, formará parte de sus resultados en los primeros cien días de administración, pareciera que podría ser cuesta abajo, ya que, en un comentario en contra, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, expreso no estar de acuerdo.

Así comienzan los gobiernos en las alcaldías en la Ciudad de México.

