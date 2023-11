Clara Brugada protagonizó desencuentro con Joaquín López Dóriga (22:30 h)

En una entrevista dentro del espacio informativo encabezado por Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, la precandidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Clara Brugada protagonizó un desencuentro con el periodista por la paridad de género.

López-Doriga le cuestionó que obtuviera la precandidatura por un criterio de paridad de género, porque realmente “usted no pudo ganar la encuesta de Morena”, pues quien ganó el proceso interno del partido fue el exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“¿Cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena?”, cuestionó López-Dóriga.

A lo anterior, la mujer que ha gobernado la alcaldía Iztapalapa en tres ocasiones respondió que no había que caer en relatos de misoginia.

“Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género”.

Fue entonces cuando la conversación tomó otro tono, López-Dóriga dijo no merecer ser señalado de misógino. “Con todo respeto no le permito que me califique de misógino (…) Soy producto de la ocasión de mi madre”, reclamó el periodista.

“La paridad de género no es un acto de generosidad o que los hombres nos regalen candidaturas es un acto de justicia hacía las mujeres”, respondió Clara Brugada.

Finalmente la cordura cupo en ambas partes, se “reinició” la entrevista y la morenista admitió que el proceso interno lo ganó Omar García Harfuch; sin embargo, sostuvo que la encuesta más importante es la que tendrá lugar el 2 de julio de 2024 y que actualmente todas las encuestas la colocan por encima del “candidato del PRIAN”, haciendo referencia a Santiago Taboada, precandidato del Frente Amplio por México (FAM).

