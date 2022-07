CJNG pide a rivales en video no meterse con sacerdotes, médicos y gente inocente (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de julio. En redes sociales apareció un video en el que aparecen presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación pidiéndole a sus rivales enfrentarse únicamente entre pares.

Esto lo mencionan semanas después de los hechos ocurridos en Cerocahui, Chihuahua en el que asesinaron a dos sacerdotes jesuitas.

«Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter, no meternos con ninguna religión ni con pastores o seguidores, especialmente con los católicos, no molestar a los sacerdotes cómo se ha estado viendo últimamente», se escucha decir a una de las personas.

Adicional a esto, y portando armas largas, mencionan que las personas religiosas merecen “un respeto especial” ya que estos únicamente se dedican a compartir la palabra De Dios.

“(Además) respetar su medio de transporte, cuando los paren no molestarlos ni mucho menos golpearlos como se ha estado viendo últimamente, los invito a no molestar a los doctores, enfermeros y maestros que van hasta las rancherías y pueblos, dejarlos hacer su trabajo ya que mi cártel no se mete con ninguna religión, no molestemos doctores ni maestros».

Al cierre del clip mencionan que el mensaje es de Nemesio Oseguera, mejor conocido como “El Mencho”.

24 Horas

