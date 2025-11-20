CJNG detrás del crimen de Carlos Manzo, no descartan un móvil político (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. Fuerzas federales y de Michoacán detuvieron a Jorge Armando N, ‘El Licenciado‘, señalado como autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, explicó que, derivado de trabajos de inteligencia, se pudo localizar en Morelia a quien habría coordinado al sicario y dos más la noche del asesinato (1 de noviembre).

Vínculos directos entre implicados en homicidio y el CJNG

Reveló que se identificaron vínculos directos entre los implicados en el homicidio y una célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en Michoacán.

Detalló que en un teléfono recuperado el 11 de noviembre, se encontró un grupo digital, donde se identificaban órdenes emitidas por un individuo apodado Lic.

Gracias a esto, se conoció que Jorge Armando N dio instrucciones el día del ataque a Víctor Manuel N, Fernando José N y Ramiro N, el primero abatido tras la muerte de Manzo y los segundos hallados muertos el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho.

“Antes de la agresión, Jorge Armando N(…) les indicó, ejerciendo presión(…) que debían disparar aún cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado”, relató.

Durante la agresión, Ramiro N compartió videos de la ejecución, la detención de Víctor N y, en el mismo grupo, ‘El Licenciado’ les ordenó ocultarse para evitar ser aprehendidos.

Finalmente, García Harfuch insistió que “las investigaciones continúan”.

En su oportunidad, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña explicó que el arma con la que asesinaron al alcalde está vinculada con dos carpetas de investigación de octubre pasado, donde los que perdieron la vida dos personas. La huella balística coincide con los siete casquillos percutidos durante el homicidio de Carlos Manzo, precisó.

Hay más implicados

Más tarde en entrevista, el funcionario dejó entrever que podría haber más involucrados en el homicidio y que no descartan que el crimen pudiera estar relacionado con temas políticos.

Declaró que van a ser muy discretos con la información, para garantizar el debido proceso, pero confirmó que hay otras personas involucradas. “No se descarta nada, seguimos investigando, hay seguimiento. Hay más personas involucradas”, expresó.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, que se llevaba a cabo en el centro de Uruapan.

CITAS

“Habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utiliza a los jóvenes”,

OMAR GARCÌA HARFUCH

SECRETARIO DE SEGURIDAD FEDERAL

“Creen que los ciudadanos nos seguimos chupando el dedo, ¿creen que el crimen organizado lo mandaría matar sabiendo que se les calentaría la plaza y les afectaría todos sus negocios?”

Carlos Bautista

Diputado independiente de Michoacán

NÚMERO

1 de noviembre fue el día en que un menor de 17 años asesinó al alcalde de Uruapan.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir