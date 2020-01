Ciudadanos encuestados rechazan instalación de parquímetros en calles del centro: Armando Figueroa (13:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 14 de enero. El presidente del Comité de Defensa de Derechos Colectivos Ciudadanos Oaxaqueños, Armando Figueroa Colmenares, informó que de 3 mil consultas aplicadas a los oaxaqueños, el 90 por ciento respondió no estar de acuerdo con la instalación de los parquímetros.

En conferencia de prensa, detalló que esta organización aplicó las encuestas del 2 al 16 de diciembre del 2019, con un total de 10 preguntas como si conocían que es un parquímetro y si sabían de su posible instalación y el costo.

“El 90 por ciento de los encuestados dijo que no, el 1 por ciento dijo que si, el 6 por ciento dijo que no le interesa y el resto no respondió, todo se hizo ante Notario Público”, precisó.

Reiteró que la intención del presidente municipal Oswaldo García Jarquín de instalar los parquímetros solo busca vender el espacio público a los oaxaqueños sin contar con una consulta bien aplicada.

“Solicitamos el permiso para colocar una mesa receptora y así conocer la opinión de la ciudadanía y no nos lo permitieron, tampoco contestó nuestro derecho de petición que le hicimos el pasado 2 de diciembre”.

“También pedimos información técnica del porqué deben de colocarse los parquímetros a partir de un diagnóstico y estudio técnico, mismo que fue enviado a la Unidad de Transparencia, ahí se lavaron las manos y nos respondieron que no tenían ningún proyecto técnico”, aseguró.

Sostuvo que tenía conocimiento que el edil había solicitado elaborar una consulta interna a la Universidad José Vasconcelos (Univas) institución en la que el padre del presidente es accionista, lo que representaría un conflicto de interés.

Puntualizó que legalmente el Comité está preparado para impedir la colocación de los parquímetros a través de amparos que no cobrarán, tal como lo hicieran en el 2006 con el pintor Francisco Toledo, quien desde entonces mostró su rechazo a la instalación de los parquímetros en Oaxaca.

Compartir