“Ciudad Peluche” vive crisis sanitaria; señalan omisión del líder sindical de la Sección 38 (22:00 h)

Salina Cruz, Oax. 27 de noviembre. Vecinos del Fraccionamiento Sección 38, conocido popularmente como Ciudad Peluche, denunciaron la grave contaminación y afectaciones que sufren debido a la planta tratadora de aguas negras ubicada en la zona, un problema que; afirman, ninguna autoridad ha querido asumir. Señalaron especialmente la falta de atención del líder sindical Romeo Ojeda Cruz, secretario general del STPRM Sección 38.

La señora Claudia Escárraga Gallegos, una de las vecinas afectadas, explicó que han enviado numerosos oficios y solicitudes dirigidas a diversas autoridades, incluido el dirigente sindical petrolero, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta ni acciones que atiendan la emergencia sanitaria que viven.

Indicó que la planta tratadora de aguas residuales se ha convertido en un verdadero foco de infección, pues permanece totalmente descubierta y sin mantenimiento.

La falta de desazolve ha provocado que el agua residual brote desde las alcantarillas de la zona, generando acumulación de pestilencias y riesgos para la salud.

Los vecinos denunciaron que el nivel del agua de drenaje en la planta ya llegó a su límite, y ni siquiera cuenta con una tapa o estructura de protección que impida la proliferación de moscos transmisores de enfermedades como dengue, zika o chikungunya.

Además, señalaron que alrededor de la planta se encuentran varias viviendas, cuyas familias deben soportar diariamente los olores nauseabundos que emanan del lugar, afectando su calidad de vida y obligándolos a permanecer con puertas y ventanas cerradas.

Con esta denuncia pública, los afectados esperan que el sindicato petrolero intervenga enviando al menos maquinaria y personal especializado para desazolvar y limpiar el área, y así reducir los riesgos sanitarios que hoy enfrentan.

Recordaron también que durante la última temporada de lluvias, el agua contaminada de la planta terminó desbordándose e ingresando a las viviendas de las familias petroleras, generando daños materiales y un ambiente insalubre.

Finalmente, los colonos informaron que la próxima semana sostendrán una reunión con la presidenta municipal de Tehuantepec, Dra. Ana Cecilia Pérez Velásquez, dado que el fraccionamiento pertenece a esa jurisdicción. Su intención es solicitar el respaldo del municipio para atender un problema que consideran urgente y que afecta a toda la comunidad de Ciudad Peluche.

